PSG ‍: Luis Enrique reprend la recette de Strasbourg à Montpellier

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain aura trois semaines pour préparer ce rendez-vous. La protection des cadres démarre pourtant dès samedi. Paris va grandement faire tourner à Montpellier.

Dans trois semaines, le Paris Saint-Germain jouera le match le plus important de sa saison et de son histoire contre l'Inter Milan à Munich. Luis Enrique aura à cœur de bien gérer ses troupes d'ici-là. Cela passe bien sûr par une protection des cadres de l'équipe parisienne. Déjà champion de France, le PSG ne va pas prendre de risques à Montpellier samedi soir. Pour ce 33e match de Ligue 1, Paris va largement faire tourner. La Mosson verra une équipe bien différente de celle alignée contre Arsenal au Parc des Princes mercredi soir.

Les titis de Strasbourg reviennent déjà

Selon les informations du Parisien, Luis Enrique reprendra le onze battu à Strasbourg 2-1 samedi dernier. Le jeune Axel Tape évoluera de nouveau en défense centrale avec Beraldo. Joao Neves sera arrière droit et Lucas Hernandez occupera le côté gauche de la défense. Le milieu de terrain sera composé du trio Kang-In Lee, Warren Zaire-Emery et Senny Mayulu. Enfin, le jeune Ibrahim Mbaye sera titularisé aux côtés de Bradley Barcola et de Gonçalo Ramos en attaque.

Montpellier-PSG : la composition probable de Paris avec Tape, Mayulu et Mbaye titulaires

Pas de Gianluigi Donnarumma, d'Achraf Hakimi, de Nuno Mendes, de Willian Pacho, de Marquinhos, de Vitinha et de Fabian Ruiz dans l'Hérault. Ces sept éléments ne reprendront l'entraînement que mercredi prochain. Blessé pendant une semaine, Ousmane Dembélé sera lui aussi laissé au repos mais sa reprise sera plus précoce. Dans un match sans enjeu, le PSG peut se permettre d'aligner une équipe B. C'est d'autant plus logique que l'adversaire sera la lanterne rouge montpelliéraine. De quoi espérer un succès tout en évitant une nouvelle polémique concernant une Ligue 1 faussée par les Parisiens.