PSG ‍: Luis Enrique pas chaud pour prolonger Donnarumma ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Héros de la qualification face à Liverpool et Aston Villa, Gianluigi Donnarumma sera encore un atour majeur du PSG face à Arsenal, mercredi au Parc des Princes. Cependant, son avenir n'est pas encore finalisé par les champions de France.

Si certains supporters parisiens avaient de gros doutes sur le vrai niveau du gardien de but de leur équipe, les performances de Gigio Donnarumma cette année en Ligue des champions ont retourné le Parc des Princes. Il est vrai que l'international italien a écœuré à lui seul les stars de Liverpool, et sans un grand Donnarumma, le parcours européen du PSG se serait probablement arrêté à Villa Park, le portier parisien repoussant les assauts de la formation d'Unai Emery. Encore une fois énorme à l'Emirates Stadium, tout va bien pour le gardien de but arrivé libre de l'AC Milan, ou presque.

Donnarumma a mis l'Europe dans sa poche

Car pour l'instant, aucun accord n'a été signé pour la prolongation de son contrat qui s'achève dans un an. Et si chaque semaine, certains affirment que tout est réglé entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Donnarumma, cela ne se concrétise pas. Il est vrai que Luis Enrique n'est peut-être pas le fan numéro 1 de l'Italien et que l'avis de l'entraîneur espagnol pèse très lourd lorsqu'il s'agit de faire des choix d'avenir. Même si la piste Lucas Chevalier est désormais totalement à l'arrêt, la prolongation de Gigio traîne et cela peut surprendre, même si Le Parisien a une petite idée sur cette longue séquence.

Luis Enrique a des doutes

Tandis que dans le vestiaire, les joueurs sont tous emballés pas les performances du portier de 26 ans, Luis Enrique n'a pas hésité à le mettre en concurrence avec Safonov, y compris en Ligue des champions, et de plus, le coach du PSG est avare de compliments pour son gardien de but malgré ses exploits sur la scène européenne. « Luis Enrique continue d’esquiver le débat autour de son gardien lorsqu’en conférence de presse l’occasion lui est donnée de l’encenser. Avant Strasbourg et même après Aston Villa, il a pourtant eu le loisir de saluer le boulot de Donnarumma, mais il ne l’a pas fait. De quoi nourrir un peu plus les doutes sur la compatibilité de son profil par rapport à ce qu’il visualise chez un gardien moderne », explique le quotidien francilien. Cependant, Le Parisien pense que tout se finira bien et que le géant balafré sera bien dans les buts du PSG la saison prochaine.