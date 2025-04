PSG ‍: « ‍2m et 95 kilos ‍», Donnarumma terrorise l'Europe

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma est plus solide au PSG. L'Italien commet beaucoup moins d'erreurs, se montrant plus conquérant dans la cage parisienne. Beaucoup d'attaquants ont du souci à se faire selon Jérôme Alonzo.

Gianluigi Donnarumma est enfin devenu le rempart qu'attendait le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Finis les buts bêtement concédés comme contre Benzema et le Real en 2022, le gardien italien qualifie désormais les Parisiens dans la plus grande des compétitions européennes. Il a été décisif à Liverpool, gardant son but inviolé et arrêtant deux tirs au but pendant la séance. À Aston Villa, il a sauvé le PSG avec des arrêts déterminants alors que l'équipe de Luis Enrique prenait l'eau. À Paris, le poste de gardien de but ne fait pratiquement plus débat.

Donnarumma a un coup à jouer avec ses sorties

Il lui reste toutefois une petite marge de progression. Donnarumma n'est pas le plus à l'aise dans les relances au pied mais surtout dans les sorties aériennes. Sur ce dernier point, le portier du PSG a quand même progressé depuis plusieurs semaines. Il n'hésite plus à quitter son but, allant contre sa nature et la formation apprise en Italie. Jérôme Alonzo a noté ce changement. Dans le journal L'Equipe, l'ancien gardien parisien s'est réjoui de ce nouvel état d'esprit qui peut offrir une arme de plus à Donnarumma.

« À Liverpool, il y a une bascule. Et le fait d'aller sur tous les centres, je trouve que ça l'a désinhibé et ça l'a rendu meilleur dans le reste, notamment au niveau de sa confiance et de l'aura qu'il dégage […] Chez les gardiens italiens, tu ne sors pas. Et Donnarumma a dû aller un peu contre sa nature profonde et sa culture pour corriger tout ça […] Il en ratera encore des sorties, mais ce n'est pas grave. La dissuasion c'est aussi important. Un type de 2 mètres et 95 kilos, si tu le prends dans la poire une fois, tu n'y retournes pas après », a expliqué le consultant de La Chaine L'Equipe. Reste à voir si Donnarumma utilisera parfaitement cette astuce pour ne pas concéder des penaltys évitables au détriment du PSG.