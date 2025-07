PSG ‍: Luis Enrique ne demande qu’une recrue, son nom dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique n'est pas gourmand en recrues, lui qui a réussi à faire du PSG une machine à gagner sans superstars. Il fait néanmoins une demande précise pour cet été.

Le PSG impressionne en cette Coupe du monde des clubs, par sa capacité à jouer un football à la fois de possession mais aussi qui va vers l’avant, avec la jeunesse et l’insouciance qui provoquent l’admiration des observateurs. Néanmoins, l’exigence de Luis Enrique a aussi des conséquences et les matchs s’enchainent à un rythme incroyable avec un 11 de départ quasiment immuable. Notamment au milieu de terrain où trois monstres font tourner en ridicule toutes les équipes de la planète football : Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Derrière, Warren Zaïre-Emery a du temps de jeu, mais il reste un remplaçant qui n’est pas forcément au niveau des titulaires.

Fermin Lopez, c'est 80 ME pour le Barça

Pour remédier à cela la saison prochaine, Luis Enrique a demandé à Nasser Al-Khelaïfi un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu. Et pas besoin de missionner Luis Campos pour cela, l’identité est déjà connue. Il s’agit d’un élément déjà apparu ces dernières semaines en lien avec le PSG, et que Luis Enrique apprécie énormément. Nous parlons ici de Fermin Lopez, dévoile Fichajes. Le jeune milieu du FC Barcelone a un admirateur en Luis Enrique, qui estime que, au niveau de la jeunesse, de la marge de progression, de la culture tactique, de sa faculté à presser haut et de sa qualité technique, le blaugrana est le joueur à prendre cet été.

Le FC Barcelone a déjà prévenu Nasser Al-Khelaïfi qu'il faudrait débourser 80 millions d’euros pour le recruter. Surtout que l’international espagnol est sous contrat jusqu’en juin 2029. Néanmoins, le PSG a aussi des arguments, sachant que le club barcelonais a besoin de faire entrer de l’argent pour pouvoir recruter, et pourra accepter un montant en cash, mais inférieur aux 80 ME. Paris va certainement recruter à plusieurs postes cet été, mais Luis Enrique a une exigence précise, et il apprécierait clairement que QSI lui offre cette recrue pour continuer à faire du PSG une machine à marcher sur les adversaires.