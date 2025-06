PSG ‍: Luis Enrique n’a rien inventé, Dupraz le faisait déjà

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Longtemps critiqué après son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a totalement retourné les observateurs. Nombreux sont ceux qui le décrivent comme un génie. Des commentaires excessifs selon Pascal Dupraz.

Luis Enrique avait tout prévu. Loin d’être affecté par les critiques et moqueries, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a toujours cru son équipe capable d’atteindre les sommets. Les résultats lui donnent raison puisque les Parisiens dominent le football européen avec un jeu particulièrement séduisant. Bluffés, certains n’hésitent pas à parler d’un coach révolutionnaire. Ce qui agace profondément Pascal Dupraz.

« L'Espagne a joué une Coupe du monde triste à mourir sous les ordres de Luis Enrique, a rappelé le consultant de RMC. C'était le même football, ça dépend des joueurs que tu as à ta disposition. Je pense qu'il est faux de dire qu'il a révolutionné l'aspect tactique du football. En fait, c'est un pressing constant, haut, il profite de la densité quand ils perdent le ballon en haut pour tenter de le récupérer le plus vite possible. »

« Mais pour parvenir à ses fins, il a l'équipe qu'il a construite lui-même, il a des coureurs à pied, il a Kvaratskhelia qui est capable de faire des aller-retours en permanence. Donc à partir de là, pour ma part, je pense qu'il n'a pas révolutionné le football, a estimé l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne. Il veut maîtriser le jeu, tous ses concurrents, tous les entraîneurs des grands clubs veulent maîtriser le jeu, ils veulent avoir le ballon davantage que l'adversaire et le récupérer le plus haut possible. Mais à part ça, il met les latéraux qui de temps en temps se retrouvent dans l'axe du terrain, c'est vieux comme le monde ! Même moi je le faisais ! »

Dupraz n’est pas si impressionné

« Il demande à ses milieux de terrain qui viennent de derrière de pousser leurs courses pour surprendre la ligne défensive, mais ça aussi c'est vieux comme le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui la conjonction, les facteurs de Luis Enrique, c'est qu'il a décidé de l'équipe qu'il voulait aligner, les joueurs sont extrêmement performants dans le rôle qu'il leur demande, chacun est à sa place, c'est une équipe ultra compétitive », a expliqué Pascal Dupraz, qui se sentirait presque capable d’imiter Luis Enrique.