PSG ‍: Luis Enrique le vire, Paris touche 15ME

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas au Paris Saint-Germain. Marco Asensio est donc prié de partir, et cela tombe bien, une offre arrive au PSG pour le joueur espagnol.

A un an de la fin de son contrat avec les champions d'Europe, Marco Asensio a bien compris que l'entraîneur parisien ne comptait pas plus sur lui cette saison que la saison passée. Même si l'international espagnol n'a rien coûté au PSG, où il est arrivé libre du Real Madrid il y a deux ans, son rendement est insuffisant et Paris veut désormais le transférer après l'avoir prêté à Aston Villa la saison passée. Même si Asensio donne la priorité à un retour en Liga, El Chiringuito révèle que l'avenir du joueur de 29 ans pourrait être en Turquie, même si ce n'est pas le choix premier de Marco Asensio. Fenerbahçe serait déjà en train de préparer une offre à 15 millions d'euros, le Paris Saint-Germain ne voulant évidemment pas entendre parler d'un prêt à ce stade du contrat du milieu offensif.

Asensio entre la Turquie et l'Arabie Saoudite ?

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu bonservisiyle almak istiyor ve 15 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda!



PSG maaş bütçesinde yer açmak istediği için oyuncunun satışına oldukça sıcak.



29 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla Suudi kulüpleri de ilgileniyor.



El Chiringuito

Le média espagnol affirme que si l'affaire ne se fait pas avec Fenerbahçe, alors le Paris Saint-Germain a d'autres pistes. En effet, El Chiringuito révèle l'intérêt de clubs saoudiens pour Marco Asensio, sans en dire plus sur le nom de ces équipes de Saudi Pro League à même de faire une offre au PSG. La seule certitude dans ce dossier, c'est que Luis Campos doit impérativement trouver un point de chute pour le joueur espagnol de 29 ans, dont la valeur est généreusement montée à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Il est clair que si le club turc envoie officiellement son offre à 15 millions d'euros au club vainqueur de la dernière Ligue des champions, et que Marco Asensio l'accepte finalement, alors le Paris SG le vendra avec plaisir.