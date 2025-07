PSG ‍: Asensio refuse la Turquie, il veut l'Espagne

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Marco Asensio dispose de plusieurs offres sur la table. Grandement convoité par le club turc de Fenerbahçe, le milieu de terrain ibérique est aussi lié à un retour en Espagne.

Arrivé libre au Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid, Marco Asensio n'a clairement pas réussi à donner un nouvel élan à sa carrière dans la capitale parisienne. Le milieu de terrain offensif n'a jamais vraiment brillé sous la houlette de Luis Enrique, au point d'être prêté un an et demi plus tard à Aston Villa. Lors de la deuxième partie de la saison qui vient de se conclure, le natif de Majorque a retrouvé des couleurs dans le système d'Unai Emery, sans pour autant être conservé par le club de Birmingham à l'issue de l'exercice. De retour à Paris, son club n'a aucunement l'intention de compter sur lui pour la saison prochaine. Poussé dehors, il a devant lui plusieurs offres, certaines l'envoyant en Turquie, d'autres en Espagne.

Marco Asensio, vers un retour au pays ?

Et justement, son retour dans son pays natal pourrait bien avoir lieu cet été. Selon les informations de Fichajes, Marco Asensio est désormais considéré comme une piste prioritaire par les dirigeants de Villarreal. Le club espagnol disputera la Ligue des champions la saison prochaine et aimerait se renforcer en conséquence. Sa capacité à désorienter les adversaires et sa vision de jeu font de lui un joueur particulièrement apprécié en interne.

Malgré tout, le pensionnaire de Liga sait que la concurrence va être rude. Car jusqu'à présent, le Fenerbahçe s'est montré actif concernant un recrutement de Marco Asensio et pourrait même être plus convaincant aux yeux du PSG. Les ambitions du club stambouliote de régner sur le championnat turc sont attractives, mais le joueur préfère, lui, revenir en Espagne où il a pu se mettre en évidence avec le Real Madrid par le passé.