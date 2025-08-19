PSG ‍: Luis Enrique annonce une très mauvaise nouvelle à Marquinhos

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas beaucoup recruté cet été, mais la venue d'Illya Zabarnyi va avoir des conséquences pour le capitaine du PSG, Marquinhos.

Hyper sollicité la saison dernière, Marquinhos a enchainé avec la Coupe du monde des clubs. Le PSG rêvait de recruter Illya Zabarny pour étoffer son effectif dans cette nouvelle compétition éprouvante, mais les négociations avec Bournemouth ont été très tendues et ont duré quasiment deux mois. Pour au final déboucher sur un transfert de 66 millions d’euros, bonus compris. L’Ukrainien a pu effectuer une préparation complète avec les Cherries, ce qui lui rend service pour ses débuts au PSG. Il était en effet parfaitement prêt pour affronter Nantes, et s’est amusé avec les attaquants des Canaris, bien impuissants dimanche dernier à la Beaujoire.

Marquinhos poussé sur le banc de touche ?

🔴🔵 Illya Zabarnyi: "Je suis dans un grand club, je me dois de gagner tous mes duels et de progresser, je veux aider mon club."



(@ligue1plus) pic.twitter.com/WbMKbAcag2 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 17, 2025

Son profil et cette première prestation ont totalement séduit Luis Enrique, qui a beaucoup poussé pour que le PSG recrute ce défenseur central côté droit, qui a envoyé dimanche Marquinhos sur le banc de touche. « Les conditions physiques et techniques de Zabarnyi sont parfaites pour le style de jeu que j’aime. Il est à l’aise avec le ballon, c’est important pour nous et sans le ballon, il est également un joueur qui normalement gagne ses duels. C’est un joueur qui va nous permettre de nous améliorer comme nous cherchons tout le temps », a souligné Luis Enrique, totalement convaincu par ce recrutement.

Le PSG s’est enfin offert un peu de choix en défense centrale, ce qui manquait clairement la saison passée et aurait pu jouer un sale tour au club francilien. Désormais, Marquinhos se voit offrir un sacré concurrent, et il y a de grandes chances que le Brésilien, capitaine emblématique du Paris SG, joue aussi les utilisés au poste d’arrière droit pour faire souffler Achraf Hakimi à certains moments de la saison. Un poste qu’il a déjà occupé, mais où il est tout de même loin d’être aussi à l’aise que dans l’axe, sans compter le fait qu’il possède un apport offensif quasiment nul sur le couloir.