PSG ‍: Luis Enrique est un génie, Ousmane Dembélé l’avoue

Ousmane Dembélé en pointe est la trouvaille de la saison de la part de Luis Enrique. Et l'attaquant français remercie tous les jours le coach espagnol de lui avoir facilité la vie devant les buts.

Le PSG est toujours sur son petit nuage au moment d’aborder la Coupe du monde des clubs, à partir de ce week-end aux Etats-Unis. Le titre européen n’est pas encore totalement digéré et les esprits se tournent doucement vers cette nouvelle compétition que les joueurs de Luis Enrique veulent forcément remporter pour mettre un coup de marteau au football mondial. Il faudra pour cela retrouver un Ousmane Dembélé en pleine forme, lui qui a terminé sa saison très fatigué et même légèrement blessé avec l’équipe de France. Il gardera néanmoins un souvenir indélébile de cette aventure européenne, tant son jeu a évolué lors de cette saison grâce au repositionnement mis en place par Luis Enrique.

Fini l’ailier qui crochète à tout va mais envoie son ballon dans la tribune, place au joueur qui presse, récupère haut et finit les actions. Un changement que le joueur a adoré, lui qui avoue que Luis Enrique a vu juste en lui simplifiant la vie pour le rapprocher du but. « Numéro 9 et ailier droit, ce ne sont pas les mêmes efforts. Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais parce que tu es vraiment dans l’axe. En plus, dès que je touche le ballon, j'ai un ou deux joueurs à éliminer avant de pouvoir marquer ou de faire marquer. Alors que si tu es à droite, tu as l'ailier, le latéral gauche, le milieu qui revient, le défenseur central... Tu arrives devant le but, tu tires là-haut ! Depuis le début de la saison, je commence chaque match en me disant que je vais marquer trois buts. Et puis, si c'est un ou deux, c'est bien aussi », a livré l’ancien rennais dans les colonnes de France Football.

Ousmane Dembélé a en effet été cette saison le meilleur remède pour faire oublier Kylian Mbappé, et il l’a prouvé en devant l’avant-centre que le PSG n’a pas su trouver sur le marché des transferts. Désormais, impossible pour Luis Enrique de se priver de son champion du monde 2018, qui peut rêver à être le premier à être également champion du monde des clubs en compagnie de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe.