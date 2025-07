PSG ‍: Luis Enrique a dérapé, la FIFA ne doit pas le rater

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique s’expose à une lourde sanction de la FIFA après son geste envers Joao Pedro à l’issue de la finale de la Coupe du monde des clubs perdue par le PSG contre Chelsea aux Etats-Unis.

La Coupe du monde des clubs n’était pas une compétition amicale pour le Paris Saint-Germain et la tension au coup de sifflet de la finale perdue contre Chelsea (3-0) le prouve. Les hommes de Luis Enrique étaient bien décidés à réaliser un doublé historique, après avoir gagné la Ligue des Champions un mois plus tôt. Contre toute attente, les Blues ont finalement corrigé le PSG en finale, une vraie frustration pour Luis Enrique. L’entraîneur parisien, si calme et irréprochable sur son banc habituellement, a dérapé à l’issue du match en se rendant coupable d’un vilain geste sur l’attaquant brésilien du club londonien Joao Pedro.

Luis Enrique appeared to hit Joao Pedro in the face as PSG and Chelsea got into it after the final. pic.twitter.com/7C2a0Dpujp — ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2025

Une sanction exemplaire doit être prise par la FIFA à l’encontre de l’ancien sélectionneur de l’Espagne selon Florent Gautreau, dépité par ce genre d’attitude qu’il a notamment combattu tout au long de la saison au moment des épisodes Benatia, Fonseca ou Létang. « Je déteste ces comportements, je déteste ce qu’il s’est passé et j’espère qu’il sera sanctionné, cela serait logique. Tout simplement car en dehors de ce qu’il se passe parfois sur le terrain entre joueurs, un coach avec le recul qu’il a même s’il a de la pression et même si de base, il venait séparer, ne doit pas faire ce geste qu'il a immédiatement regretté. En tant qu’entraîneur et éducateur, il sait que ça ne peut pas se passer comme ça » estime Florent Gautreau, avant de poursuivre son argumentaire.

Luis Enrique s'expose à une grosse sanction

« Tous ces comportements catastrophiques, je déteste ça. Je suis surpris de la part de Luis Enrique que j’ai vu aussi s’en prendre au quatrième arbitre pendant la Coupe du monde des clubs. Il le fait très rarement. Il y avait une tension inhabituelle. Ce que j’aimais beaucoup chez lui, c’est qu’il ne s’en prend jamais à l’arbitrage. A ce titre, il a fauté, il mérite d’être sanctionné. On a beaucoup parlé de Benatia, de Fonseca, il faut parler de Luis Enrique. Ce n’est pas non plus l’affaire du siècle mais il faut une sanction et elle sera méritée » a analysé le consultant de l’After Foot sur RMC. Pour son geste sur Joao Pedro après la finale de la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique risque une amende ou probablement une suspension de plusieurs matchs. L’instance devrait trancher le cas de l’entraîneur du PSG dans les semaines à venir.