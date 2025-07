PSG ‍: Luis Enrique a choisi Lucas Chevalier

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma étant très exigeant sur le plan financier, le Paris Saint-Germain a travaillé sur un probable départ du gardien de but italien. Luis Enrique est d'accord avec Luis Campos, Lucas Chevalier est le candidat idéal.

Dernier dinosaure des joueurs ayant un gros salaire au PSG, Gigio Donnarumma n'accepte pas que les offres de prolongation transmises par les champions d'Europe lui imposent de revoir à la baisse ses émoluments. Conscient d'avoir joué un rôle décisif dans le parcours européen du Paris SG, le gardien de but italien refuse de signer la proposition parisienne, et à un an de la fin de son contrat, il préfère envoyer un signal aux nombreux clubs européens qui sont en quête d'un portier. Cependant, cette attitude n'inquiète pas les dirigeants parisiens, qui ont déjà en tête un plan B si Gianluigi Donnarumma va au bout de sa logique et joue ce dimanche soir contre Chelsea son dernier match sous le maillot du PSG. Le Parisien le confirme à quelques heures de la finale du Mondial des Clubs, Luis Enrique a validé le nom d'un autre gardien de but.

Luis Enrique a déjà une idée du successeur de Donnarumma

Pour l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, qui laisse Luis Campos négocier une possible prolongation avec Donnarumma, Lucas Chevalier, le gardien de but international français de Lille est le candidat idéal pour succéder au portier italien. « Le PSG garde la tête froide parce qu’il possède le coup d’après et qu’il se croit gagnant dans les deux cas. Ou Donnarumma reste aux conditions du club ou un nouveau portier débarque. Si les tractations n’aboutissent pas, plusieurs gardiens ont en effet été ciblés et validés par Luis Enrique. Avec en haut de la pile, le nom du Lillois Lucas Chevalier, élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison et numéro 2 chez les Bleus de Didier Deschamps », explique Dominique Sévérac, journaliste au Parisien, qui n'est pas loin de pense que Chevalier sera l'heureux élu à plus ou moins courte échéance.

Il est vrai qu'à 23 ans, le gardien de but français du LOSC a déjà fait étalage de toute sa classe, que ce soit en Ligue 1, mais également sur la scène européenne. Même si OIivier Létang sera probablement très gourmand au moment de négocier la possible vente de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain, alors que le natif de Calais a encore deux ans de contrat, on voit mal le patron de Lille refuser cette opportunité à celui dont tout le monde fait le futur titulaire de l'équipe de France. Gianluigi Donnarumma est prévenu, le PSG a pris un coup d'avance.