PSG ‍: Donnarumma refuse sa prolongation ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est toujours incertain et contre toute attente, Chelsea perturbe le mercato parisien. Les Blues rêvent du gardien italien dont le départ pourrait être compensé par Lucas Chevalier.

Le Paris Saint-Germain réalise sans contestation possible la saison parfaite, mais il y a quand même une ombre au tableau pour le moment. Homme fort du PSG cette saison et artisan majeur de la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2026. Voici maintenant de longs mois que les négociations ont démarré entre le gardien italien et le club de la capitale. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé en raison de la nouvelle politique salariale du PSG, qui distribue un salaire fixe complété par une part variable importante. Car L'Equipe explique que le portier international italien est le dernier joueur du PSG à avoir un salaire ancienne époque, à savoir près de 850.000 euros par mois.

Lucas Chevalier prend un énorme risque pour le PSG https://t.co/CvKaraK8Qg — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2025

Le clan Donnarumma se sait en position de force après une saison énorme et selon le quotidien sportif, cette situation de stand-by pourrait bien profiter à Chelsea. Futur adversaire de Paris en finale de la Coupe du monde des clubs ce dimanche, le club londonien est à l’affût dans ce dossier. Les Blues rêvent de Gianluigi Donnarumma et se tiennent prêts à dégainer une offre au PSG et à l’international italien, si ce dernier venait à refuser de prolonger avec le champion d’Europe en raison de la demande de Luis Campos de baisser son salaire.

Le PSG donne sa priorité à Donnarumma, mais...

Un dossier qui par ricochet a une incidence directe sur l’avenir de Lucas Chevalier, L'Equipe confirmant que le gardien de Lille est la cible n°1 des dirigeants parisiens pour venir compenser un potentiel départ de Donnarumma durant l’été. Le PSG avait d’ailleurs ouvert la piste menant à la doublure de Mike Maignan en équipe de France, mais la piste était moins chaude ces dernières semaines, la faute à un Donnarumma monstrueux que Paris veut prolonger coûte que coûte.

Mais l’accord entre les deux parties mettant un temps fou à être trouvé, Lucas Chevalier pourrait finalement recevoir un appel de Luis Campos dans les semaines à venir. Pour le plus grand bonheur de Chelsea, qui attend le feu vert du clan Donnarumma pour dégainer.