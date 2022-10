PSG : Luis Campos, son idée pour faire craquer le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin de se refaire une santé en ce qui concerne les défenseurs centraux. Rafa Marin est ciblé, et Luis Campos a un plan pour doubler le Real Madrid.

Dans un club aussi prestigieux et fourni que le Paris Saint-Germain, il est rare de voir l’entraîneur être contraint de changer de système tactique en raison d’un déficit de joueurs. C’est pourtant ce que Christophe Galtier est en train de faire, lui qui ne passe plus que par une charnière centrale à deux, au lieu de la défense à 3 instaurée depuis le début de la saison. Il faut dire qu’entre les suspensions et les blessures, l’entraineur du PSG manque de choix, et devrait débuter avec Marquinhos et Mukiele pour le match de ce vendredi face à Ajaccio.

Un grand espoir du football espagnol

Une situation qui ne plait pas à l’entraineur parisien, et qui embarrasse l’état-major du club de la capitale. Il faut dire que cet été, le PSG ne semblait avoir d’yeux que pour Milan Skriniar, qui n’a pas été libéré par l’Inter Milan, et aucun plan B n’a été activé à temps.

TMW - Rafa Marin sulle orme di Fabian Ruiz? Anche la Juve si era informata per il gioiello del Real https://t.co/dBP5KE4Mw9 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) October 20, 2022

Une erreur à ne pas reproduire pour Luis Campos, qui sait qu’il va devoir se renforcer cet hiver pour offrir plus de choix à Christophe Galtier. Mais il y a un joueur qui est dans le viseur du dirigeant parisien sur le long terme, et le Portugais le travaille au corps pour le faire venir à l’été 2023. Il s’agit de Rafa Marin, joueur de la réserve du Real Madrid, dont les qualités n’ont pas échappé à la cellule de recrutement du PSG. Le média italien TMW en dit plus sur cet intérêts et sur la tactique parisienne pour recruter un joueur qui est intéressé par l’idée de relever un premier gros défi en tentant de s’imposer à Paris. Le défenseur central est sous contrat jusqu’en juin 2024, mais il n’a pour l’heure pas prévu de prolonger.

Une situation qui place Luis Campos non pas en position d’attente, mais d'attaque. En effet, le média italien affirme que le dirigeant du PSG a bien l’intention de passer à l’action cet été, histoire de faire comprendre au Real Madrid qu’il veut mieux un transfert pour une somme intéressante à ce moment, plutôt que de le voir partir gratuitement un an plus tard. En tout cas, le PSG n’est pas le seul à préparer cet argument, car plusieurs clubs sont venus aux renseignements. Notamment la Juventus, qui se place plutôt pour un transfert gratuit en 2024. Voilà pourquoi Luis Campos compte bien prendre tout le monde de court dès l’été prochain, avec une promesse du football espagnol.