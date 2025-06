PSG ‍: Luis Campos s'énerve, le Pigeon Saint-Germain c'est fini

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central, le PSG est chaud pour faire venir Illya Zabarnyi. Mais pas à n’importe quel prix, Luis Campos tentant actuellement de calmer les ardeurs de Bournemouth pour ne pas surpayer l’Ukrainien.

La priorité du mercato a clairement été définie au Paris Saint-Germain, à savoir le recrutement d’un jeune défenseur central droitier. Une dizaine de noms a été évoquée ces derniers jours, mais Illya Zabarnyi semble être l’heureux élu de Luis Campos et de Luis Enrique. Les deux hommes adorent le défenseur ukrainien de Bournemouth et en font leur cible principale à ce poste, avec l’idée qu’il prenne à l’avenir la place de Marquinhos au côté de Willian Pacho. Les discussions ont démarré entre le PSG et le club anglais, mais l’accord est encore loin d’être trouvé.

70ME pour Ilya Zabarnyi, le PSG a 48 heures pour trancher https://t.co/XJXsK67LNt — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2025

Une tendance confirmée par l’insider Djamel, qui explique que Luis Campos n’a aucunement l’intention de surpayer un élément pour lequel Bournemouth réclame pour le moment 70 millions d’euros. Une somme que le PSG ne veut pas investir après avoir, à titre de comparaison, payé -seulement- 40 millions d’euros pour Willian Pacho il y a un an. « Luis Enrique et Luis Campos le suivent de près depuis plusieurs mois et sont convaincus qu’il peut atteindre un très haut niveau sous les couleurs du PSG. De son côté, Zabarnyi a été très réceptif aux discours de Luis Enrique et de Luis Campos » révèle dans un premier temps l’insider, avant de poursuivre sur le point de bloquage principal entre le PSG et Bournemouth.

Le PSG et Bournemouth en désaccord sur le prix de Zabarnyi

« Ce qui bloque pour l’instant, c’est l’accord entre les clubs. Le PSG a transmis une première offre à Bournemouth, qui a été refusée. En interne, on estime que le prix demandé est excessif, et le club n’entend pas surpayer. Luis Campos travaille pour faire baisser les exigences de Bournemouth » conclut l’insider, généralement bien informé sur l’actualité du club parisien. La question est maintenant de savoir si Luis Campos parviendra à ses fins en faisant baisser le prix d’Illya Zabarnyi, ou si les Cherries resteront butés sur leurs exigences initiales, malgré l’envie de leur défenseur ukrainien de rejoindre coûte que coûte le PSG. Si le vainqueur de la Ligue des Champions veut pouvoir compter sur Zabarnyi pour la Coupe du monde des clubs, il n’a en tout cas plus que quelques heures pour parvenir à un accord total.