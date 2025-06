70ME pour Ilya Zabarnyi, le PSG a 48 heures pour trancher

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur, le PSG explore la piste Ilya Zabarnyi. L’Ukrainien de Bournemouth souhaite rejoindre Paris, mais il ne reste plus que quelques heures pour finaliser le deal avant la Coupe du monde des clubs.

Lancé à la quête du défenseur central qui prendra à terme la succession de Marquinhos, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes et les prises de contact. Ces dernières heures, des avancées ont été révélées dans le dossier Kim Min-Jae, avec un rendez-vous entre Luis Campos et l’agent du défenseur sud-coréen du Bayern Munich, cette semaine à Paris. L’ancien roc du Napoli ne semble toutefois pas être la piste n°1 du PSG à ce poste. A en croire les informations de L’Equipe, le board parisien a toujours un gros faible pour Ilya Zabarnyi, défenseur ukrainien de Bournemouth.

Le quotidien national l’affirme, les discussions se sont poursuivies au cours des dernières heures pour tenter de faire venir le joueur dans la capitale française. Une possibilité qui ne laisse pas insensible Ilya Zabarnyi, lequel a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Un argument dans la manche de Luis Campos, qui tente à présent de faire baisser le prix de sa cible défensive, pour laquelle Bournemouth réclame jusqu’à maintenant 70 millions d’euros, une somme sur laquelle le PSG ne s’est pas encore alignée.

Une issue attendue d'ici à lundi pour Zabarnyi

L’objectif de Paris est de pouvoir compter sur le joueur pour la Coupe du monde des clubs cet été. Pour cela, le champion d’Europe doit faire vite car il ne reste plus que 48 heures avant de pouvoir recruter des joueurs et que ceux-ci soient qualifiés pour la compétition organisée par la Fifa. Actuellement à Toronto avec sa sélection nationale pour disputer un match amical mardi contre la Nouvelle-Zélande, Ilya Zabarnyi continue de suivre les discussions au plus près entre le PSG, Bournemouth et son agent, dans l’espoir de recevoir d’ici à mardi matin une excellente nouvelle.