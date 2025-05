PSG ‍: Luis Campos prend les commandes, il a deux cibles en tête

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Tout juste prolongé sur le très long terme par le PSG, Luis Campos va passer aux choses sérieuses pour le mercato du club parisien cet été.

On les a tout d’abord annoncés en grand froid, puis en entente cordiale, désormais les deux « Luis » du PSG s’entendent à merveille et marchent aussi bien que l’équipe du club de la capitale. Luis Enrique est certes arrivé avec ses exigences et ses directives, ce qui a eu le don de mettre le dirigeant portugais sur la défensive et lui faire même penser qu’il ferait mieux de poursuivre sa carrière ailleurs, mais Luis Campos a progressivement compris la manière de fonctionner de l’entraineur espagnol pour former un duo qui fonctionne à merveille. Le doute était pourtant permis quand le PSG avait annoncé la prolongation de contrat de Luis Enrique, sans rien dire au sujet de Luis Campos cet hiver. Mais désormais, l’ancien grand manitou de l’AS Monaco est sur la durée au pouvoir avec le PSG et même le Qatar, et cela va encore plus le conforter dans ses choix.

Du renfort devant et derrière au PSG

Le Parisien révèle ainsi ce jeudi soir les premières tendances pour le mercato 2025. Pour Luis Campos, il n’y a bien évidemment pas 50 retouches à faire à l’effectif actuel qui donne satisfaction. L’idée sera d’aller chercher deux joueurs majeurs : un défenseur central droitier et un ailier gaucher polyvalent, explique Le Parisien. Le thème du défenseur central droitier n’est pas nouveau, car il n’est pas impossible que Marquinhos s’en aille, surtout en cas de victoire finale en Ligue des Champions ce qui aurait le don de boucler la boucle pour le Brésilien. Concernant le secteur offensif, malgré les recrutements en ce secteur, le fait de mettre Ousmane Dembélé en pointe enlève du choix sur les côtés de l’attaque, où un joueur comme Kang-In Lee n’a pas donné satisfaction. Voici donc les principaux axes de recrutement de Luis Campos, qui ne s’interdit bien évidemment pas d’autres opération.

Il y a toujours dans l’idée de se séparer des indésirables, comme Randal Kolo-Muani que la Juventus ne veut plus conserver. Et faire venir des latéraux afin de soulager les indétrônables s titulaires Nuno Mendes et Achraf Hakimi, pour qui les saisons sont bien longues en terme de sollicitations.