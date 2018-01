PSG : Lucas refusera toutes les offres indignes de son niveau

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

A dix-huit mois de la fin de son contrat, Lucas Moura sait très clairement que le Paris Saint-Germain ne compte plus vraiment sur lui, Unai Emery lui ayant même officiellement montré la sortie lors de ce mercato. Mais du côté du joueur brésilien, on est déterminé à ne pas partir juste parce que le PSG lui demande. Car malgré son maigre temps de jeu au Paris SG, Lucas estime qu'il ne doit pas revoir ses ambitions sportives à la baisse.

Alors, le joueur arrivé pour 40ME au PSG en provenance de Sao Paulo a déjà pris des décisions définitives si l'on en croit L'Equipe. « Courant décembre, les mises au ban se répétant de plus en plus, Lucas s’est dit qu’un départ en hiver ne serait peut-être plus une si mauvaise idée. Malaga et le Betis Séville avaient pris des renseignements et l’hypothèse d’évoluer en Espagne n’était pas déplaisante. Mais, jusqu’à présent, aucune offre n’a été formulée. Le milieu offensif n’a pas l’intention de partir n’importe où. L’intérêt de Nantes, par exemple, ne le séduit pas du tout. S’il quitte Paris, c’est pour rebondir dans un grand Championnat (...) Et pour l’instant, ça ne se bouscule pas au portillon », indique le quotidien sportif, qui ne voit pas Lucas Moura signer pour la Chine, autre point de chute évoqué.