PSG : Lucas Hernandez le mélomane ne visait pas le Paris SG

Dans : PSG.

Le chambrage est désormais réglementé dans le monde du football, le moindre écart étant passé au crible et ressorti en cas de besoin.

La preuve avec la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, et les tensions entre Marseillais et Parisiens à l’issue de ce match. Pour les joueurs, c’est encore plus sensible. Dimitri Payet s’est aventuré dans la brèche et le meneur de jeu de l'OM en entend encore parler. On se souvient que Neymar et Mbappé n’avaient pas oublié la manière de célébrer les buts de Erling Haaland après Dortmund-PSG, et avaient ainsi savouré leur revanche après la qualification. Rien n’est oublié donc, mais Lucas Hernandez a tenu à remettre les choses en place en ce qui concerne un clin d’oeil moqueur à l’encontre du Paris SG. Après la victoire en finale de la Ligue des Champions, une musique française avait résonné dans les vestiaires munichois du stade de Lisbonne. On voyait ainsi Lucas Hernandez et Mickaël Cuisance s’ambiancer sur « Paname, c’est la Champions League » du rappeur MHD.

Histoire de rappeler que Paris, ce n’était pas vraiment la Champions League sur ce match. Ce dimanche dans Téléfoot, le défenseur français a tenu à faire une précision, ce n’était pas une manière de chambrer le PSG. « Non. Alphonso Davies a mis ce son parce que je pense qu’il ne comprenait pas à la lettre. Ce n’était pas du tout pour chambrer le PSG, je ne suis pas comme ça », a prévenu le natif de Marseille, parfois annoncé dans le viseur du club parisien sur le marché des transferts. Il faut croire que le tube de MHD était donc mis dans les vestiaires après le match simplement pour sa douce mélodie par un joueur non-francophone qui n'avait aucune idée de quoi cela parlait. Pourquoi pas…