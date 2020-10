PSG : Lucas Hernandez à Paris grâce à Mbappé, il détruit le mythe

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le Paris Saint-Germain explore les pistes Antonio Rudiger (Chelsea) ou encore Mouctar Diakhaby (Valence).

On l’a bien compris, le PSG cherche un remplaçant à prix abordable ou disponible sous la forme d’un prêt. En raison de la crise financière, Leonardo n’a pas les moyens de réaliser les emplettes qu’il souhaite et en ce sens, la venue d’un joueur tel que Lucas Hernandez est totalement impossible. Et c’est bien dommage pour le Paris Saint-Germain, dans la mesure où le Français, en situation d’échec au Bayern Munich, pourrait apporter tout ce qu’il manque au champion de France en titre : grinta, polyvalence et état d’esprit hors du commun. Ces dernières semaines, il a de plus été rapporté que Lucas Hernandez entretenait d’excellentes relations avec Kylian Mbappé, à tel point que l’attaquant du PSG avait évoqué avec son coéquipier chez les Bleus un possible transfert à Paris.

« Si Mbappé a vraiment essayé de me convaincre de venir au PSG ? Non, on parlait un peu entre nous pour voir ma situation, savoir comment ça se passait ici pour moi. Mais on n’a jamais parlé sérieusement de Paris » a fait savoir le défenseur du Bayern Munich dans les colonnes de Onze Mondial, avant de revenir sur la finale de la Ligue des Champions remportée par l’ogre bavarois face à cette même équipe du PSG. « Ça a été un grand tournoi du PSG et du Bayern. Mais en finale, on a plutôt maîtrisé le match, puis il y a eu ce but de Kingsley. C’est ce qui a fait la différence. Après, Paris a bien joué, ils ont appliqué les consignes de leur coach. En face, ils avaient une grande équipe, le Bayern. En huitième, en quart ou en demi, on a été très supérieurs à nos adversaires. Et en finale, on a continué à jouer notre football, c’est ce qui a fonctionné ». Reste maintenant à voir si un jour, Lucas Hernandez aura l’occasion de disputer une finale de Ligue des Champions… avec le maillot du Paris SG sur le dos.