PSG ‍: Lucas Chevalier envoie un signal émouvant

Par Claude Dautel

Tandis que les joueurs du Paris Saint-Germain seront de retour à l'entraînement cette semaine, le dossier Lucas Chevalier devrait s'accélérer. Le gardien de but de Lille a même mis tout le monde en alerte.

Luis Enrique va retrouver ses troupes cette semaine après de courtes vacances. Et l'entraîneur du PSG va vite devoir remettre tout le monde dans le bon sens, puisque dès la semaine prochaine, les champions d'Europe vont enchaîner en quelques jours la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, et la reprise de la Ligue 1 avec un déplacement à Nantes. La question est désormais de savoir qui sera le gardien de but du Paris SG lors de ces deux matchs. Tandis que Gianluigi Donnarumma est poussé dehors à un an de la fin de son contrat, et que le portier italien paraît très intéressé par l'offre de Manchester United, Lucas Chevalier n'a jamais été aussi proche du club de la capitale. Via son compte Instagram, le gardien de but de Lille vient en effet de saluer et remercier Nicolas Dehon, son entraîneur au LOSC, avec un coeur, un message qui sent le départ imminent.

Titulaire samedi au coup d'envoi du match amical entre Lille et le Borussia Dortmund, Lucas Chevalier avait cédé sa place en seconde période, preuve que du côté de Bruno Genesio, on se prépare clairement à du changement, tout en restant plutôt discret sur ce sujet qui relève uniquement d'Olivier Létang. « Lucas anime un peu plus le marché en ce moment. Il faut être prêt à l’éventualité d’un départ, mais je n’ai pas d’info pour le moment », a précisé le technicien lillois, qui doit cependant en savoir un peu plus qu'il ne veut bien le dire.

Le PSG attend Chevalier cette semaine

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Campos ne cache pas son désir de boucler au plus vite la venue de Lucas Chevalier, afin de répondre à la demande de Luis Enrique, Le Parisien ayant même évoqué une officialisation de la signature du portier du LOSC dès cette semaine. Une fois que le gardien de but français sera arrivé, il sera alors temps de négocier avec les clubs intéressés par Gigio Donnarumma. Sauf si ce dernier s'oppose à un départ cet été et décide de partir libre dans un an, quitte à ne plus disputer un match cette saison avec le PSG, ce qui serait forcément un choix délirant pour l'un des héros de la campagne européenne. En attendant, Lucas Chevalier se prépare donc à parcourir les 218 kilomètres qui séparent Lille de Paris, et à donner à sa carrière un énorme coup de boost.