PSG ‍: Donnarumma à Manchester United, ça bloque pour une raison

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le Paris Saint-Germain cristallise le marché des gardiens de but avec Gianluigi Donnarumma. Le portier italien est poussé vers la sortie par le club de la capitale afin de faire de la place à Lucas Chevalier. Manchester United se place comme l’un des prétendants pour l’ancien milanais. Mais les Red Devils doivent d’abord régler le cas André Onana.

Après une saison historique marquée par le sacre en finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à se relancer dans le grand bain. Le seul changement intervenant dans le onze de Luis Enrique concerne le poste de gardien de but. Gianluigi Donnarumma n’est plus dans les plans. L’international italien (74 sélections) est en fin de contrat l’an prochain et le PSG ne souhaite pas le voir partir libre après les échecs de sa prolongation. Le club de la capitale mise désormais sur Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC va prendre la place de son homologue italien. Une situation qui doit être réglée avant la fin de l’été.

La condition pour faire venir Gianluigi Donnarumma à Manchester

Manchester United are interested in Paris Saint-Germain goalkeeper Gianluigi Donnarumma 🧤 pic.twitter.com/DpcL7iEIuP — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 31, 2025

Dans cette optique, le Paris Saint-Germain doit trouver une porte de sortie au champion d’Europe 2021. Plusieurs écuries sont sur le dossier, parmi lesquelles, Manchester United. Les Red Devils cherchent du renfort après une saison cauchemardesque l’an passé. Ruben Amorim souhaite l’arrivée d’un portier fiable et mise sur Gianluigi Donnarumma. Selon les informations de Team Talk, le club de Premier League a fait de l’ancien milanais de 26 ans une priorité. Mais la potentielle arrivée de Gianluigi Donnarumma est conditionnée au départ d’André Onana. Actuellement blessé, le Camerounais peine à trouver un point de chute ce qui gène United. Les médias britanniques précisent que la piste Donnarumma ne sera activable qu’une fois Onana parti. Un feuilleton qui risque de durer, mais il ne reste qu’un mois pour régler tous les petits soucis du marché des gardiens de but.