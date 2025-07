PSG ‍: Lucas Chevalier attendu avant le 6 août à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, le dossier Lucas Chevalier s'emballe du côté du Paris Saint-Germain. Le jeune gardien de but de Lille devrait être présent pour la reprise de l'entraînement afin de remplacer Gianluigi Donnarumma.

L'annonce samedi de la décision prise par le PSG de mettre fin aux négociations avec le clan Donnarumma et de finaliser rapidement la signature de Lucas Chevalier a fait l'effet d'une bombe. Quelques semaines seulement après avoir été l'un des héros du sacre européen de Paris en Ligue des champions, le portier italien va devoir ranger ses affaires et partir. Car comme le confirme Le Parisien, le Paris Saint-Germain veut rapidement concrétiser la venue du gardien de but du LOSC, Benjamin Quarez, journaliste pour le quotidien francilien, précisant même que Luis Enrique comptait sur son nouveau portier dès la reprise de l'entraînement reportée au 6 août prochain. Car pour l'instant, le puzzle s'est mis idéalement en place.

Lucas Chevalier attendu très rapidement à Paris

Il est vrai que les dirigeants du PSG ont rapidement abouti à un accord avec Lucas Chevalier, convaincu par le projet parisien et qui a même déjà échangé avec Luis Enrique, lui aussi favorable à la venue du gardien français de 23 ans. Il faut désormais s'entendre avec Olivier Létang, patron du LOSC, mais là aussi les négociations pourraient rapidement aboutir, ce dernier étant informé depuis pas mal de temps de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Lucas Chevalier. Si au début du mercato, les Nordistes n'imaginaient pas un départ de leur gardien de but international, c'est désormais la tendance inverse, au point que du côté de Lille, on s'active déjà pour dénicher un nouveau gardien de but, même si le 1er juillet dernier le LOSC a enregistré la signature d'Arnaud Bodart, le portier belge arrivé librement. Selon Sacha Tavolieri, Olivier Létang pourrait se tourner vers Guillaume Restes, le gardien de but du TFC.

Donnarumma doit partir du PSG

Tandis que Luis Campos va finaliser la signature de Lucas Chevalier, Nasser Al-Khelaifi va lui faire comprendre à Gianluigi Donnarumma et ses agents que le portier international italien doit partir cet été. Le Paris Saint-Germain n'est pas dans une logique de laisser partir libre Donnarumma, et ce dernier sait qu'en cas de bras de fer, il risque de finir dans les tribunes du Parc des Princes. Cependant, de nombreux clubs sont déjà attirés par l'annonce du départ de Gigio, et il ne fait aucun doute concernant l'avenir du héros de Anfield. Une fin relativement triste pour Gianluigi Donnarumma, qui n'a rien cédé par rapport à son salaire et doit désormais l'assumer.