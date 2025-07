PSG ‍: Lucas Chevalier à Paris contre un chèque « ‍extraordinaire ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Lucas Chevalier s'est brutalement accéléré et même si les agents de Gianluigi Donnarumma veulent discuter avec le PSG, la signature du gardien de but français de Lille est désormais imminente.

Le secret avait été bien gardé du côté du Paris Saint-Germain, mais depuis samedi tout va désormais très vite concernant la très probable venue dans les buts du PSG de Lucas Chevalier, le prodige tricolore. Lassés de voir Gigio Donnarumma et ses représentants ne pas accepter leur offre de prolongation, avec un salaire revu à la baisse, les dirigeants parisiens sont passés à l'offensive, d'abord en négociant un contrat de 5 ans avec le gardien de but français du LOSC, puis en transmettant dimanche une première offre légèrement inférieure offre à 40 millions d'euros au club nordiste. Une offre évidemment balayée d'un revers de la main par Olivier Létang, qui attend bien plus de la vente de Lucas Chevalier et qui a donc prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il fallait revoir cela à la hausse afin d'aboutir à un accord rapide. Car La Voix du Nord et L'Equipe le confirment, dans les deux clubs, on veut aller vite.

Lille attend une offre extraordinaire pour Lucas Chevalier

A désormais moins de trois semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, le PSG et Lille veulent savoir qui sera leur gardien de but respectif, et le Paris Saint-Germain va donc très rapidement adresser au LOSC une nouvelle offre revue à la hausse pour s'offrir Lucas Chevalier. Comme le rappelle le quotidien nordiste, Olivier Létang n'a pas caché qu'il attendait une offre colossale pour se séparer de ses meilleurs éléments, dont son gardien de but : « L’objectif est de les garder ou alors il faudra deux conditions. Premièrement que tombe une offre extraordinaire pas refusable et deuxièmement qu’on ait la capacité de les remplacer ». Pas de quoi faire sourciller le PSG où Luis Enrique a bien l'intention de faire du jeune portier tricolore son numéro 1.

Le PSG dégaine une première offre pour Chevalier, Lille rigole https://t.co/jXrCJQzoFf — Foot01.com (@Foot01_com) July 27, 2025

Si certains pensent encore que Gianluigi Donnarumma peut finalement craquer et accepter l'offre de prolongation du PSG, du côté de l'entraîneur espagnol des champions, le choix est fait et depuis longtemps, Lucas Chevalier sera dans les cages parisiennes le plus rapidement possible. Une décision que Luis Enrique a fait connaître à ses dirigeants, et notamment à Luis Campos qui est passé à la manoeuvre et pourrait la finaliser avant même la fin de la semaine.