Le PSG dégaine une première offre pour Chevalier, Lille rigole

Bien décidé à recruter Lucas Chevalier dès ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a envoyé une première offre de transfert que le Lille OSC va refuser.

En général, tout le monde s’accorde pour dire qu’il ne faut pas changer une équipe qui gagne. Mais en football, l’adage semble différent sachant que chaque année, il est nécessaire de renouveler un peu les effectifs pour apporter du sang frais et repartir de la meilleure des façons sur une page blanche. Du côté du PSG, le groupe de Luis Enrique ne va pas énormément bouger cet été, mais l'entraîneur espagnol souhaite quand même faire bouger quelques pions, notamment au poste de gardien de but. Malgré une bonne saison dernière, lors de laquelle il a particulièrement brillé en Ligue des Champions jusqu’au sacre final du PSG, Gianluigi Donnarumma semble sur le départ. À un an de la fin de son contrat à Paris, le gardien italien n’a toujours pas prolongé son bail et ses dirigeants vont le pousser vers la sortie si la situation ne s’arrange pas. Histoire de prendre les devants en agissant plutôt qu’en réagissant, le PSG a d’ores et déjà activé la piste du remplaçant de Donnarumma, qui devrait être Lucas Chevalier.

Le PSG fait une offre inférieure à 40 ME pour Chevalier

Intéressé par le portier du LOSC depuis un bon moment, le PSG vient même de passer à l'action. En effet, selon les dernières informations du journal L’Equipe, le club de la capitale française « a envoyé une offre à Lille d'un montant estimé à moins de 40 millions d’euros ». Cette première offre va être refusée par Lille, qui attend plus de 40 ME pour lâcher son gardien et qui veut surtout trouver un remplaçant avant de vendre. Depuis quelques heures, les Dogues négocient avec Tottenham pour le prêt du gardien tchèque Antonín Kinský. Avec cette approche concrète, Paris continue en tout cas d’afficher son intention dans ce dossier Chevalier. Puisqu’après avoir trouvé un accord avec le gardien français sur la base d’un contrat de cinq ans samedi, le PSG passe la seconde pour tenter de trouver un terrain d’entente avec Lille. Des négociations qui pourraient aboutir assez rapidement, sachant que Luis Campos, le conseiller sportif du PSG passé par le Nord entre 2017 et 2020, a envie d’offrir Chevalier à Luis Enrique avant la reprise de l’entraînement en août.