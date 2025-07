PSG ‍: Lucas Beraldo provoque un gros clash

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gros désaccord dans les médias sur la situation de Lucas Beraldo, qui n'aurait pas demandé à quitter le PSG malgré sa situation frustrante.

Dans la foulée de la finale de la Coupe du monde des clubs, L’Equipe a sorti l’information de la volonté de Lucas Beraldo de quitter le PSG cet été. Les détails étaient précis avec notamment le fait que le défenseur central ait profité de cette longue période avec les dirigeants pour expliquer qu’il voulait un statut de joueur titulaire, et qu’il sentait bien que ce ne serait pas le cas avec Luis Enrique dans les saisons à venir. L’idée était pour lui de changer de destination de façon à avoir du temps de jeu dans les grandes rencontres au sein d’un club européen majeur, et pourquoi pas gagner sa place en Seleçao en vue de la Coupe du monde. La réponse du PSG a même été dévoilée par L’Equipe, le quotidien sportif stipulant que le club de la capitale était ouvert à un départ, ne voulant pas garder des joueurs qui avaient la tête ailleurs. A condition de récupérer 30 millions d’euros et de trouver son remplaçant.

Le PSG n'est au courant de rien

🚨Exclu FM 🔴🔵🇧🇷: Lucas Beraldo n’a pas l’intention de quitter le PSG



▪️le joueur n’a rien demandé et le club n’a pas été informé de quoi que ce soit ❌

▪️l’entourage du joueur confirme que le Brésilien est heureux à Paris après une saison historique

▪️le défenseur de 21 ans… pic.twitter.com/lDAUFYKwzS — Josué Cassé (@CasseJosue) July 14, 2025

Mais un peu plus tard ce lundi, Foot Mercato a dévoilé une version totalement différente, assurant que Lucas Beraldo n’avait pas demandé à quitter le PSG, et qu’il se sentait bien à Paris et se voyait dont rester pour la saison à venir. Les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair, mais entre les jeux d’agents et les coups de pression, cela a certainement parlé un peu dans tous les sens aux organes de presse. Le média spécialisé assure même que le PSG n’a reçu aucune demande de la part de son défenseur central, et compte donc sur lui pour la saison prochaine. A l’heure où Paris compte bien recruter en défense, cela joue en tout cas des coudes en coulisses, et nul doute que l’entourage du Brésilien a bien l’intention de faire entendre sa voix pour éviter que Beraldo ne se retrouve noyé dans la concurrence.