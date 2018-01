PSG : Lucas à Tottenham ? Pochettino lâche un indice !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Sur le départ depuis plusieurs semaines, Lucas n’a toujours pas quitté le Paris Saint-Germain, à quatre jours de la fin du mercato.

Mais l’international brésilien n’a jamais été aussi proche de trouver un point de chute, les négociations avec Tottenham étant très intenses. Des informations confirmées par Téléfoot, qui explique que Lucas et les Spurs sont OK en attendant un accord total entre le 5e de Premier League et le PSG. Interrogé au sujet du mercato hivernal de son équipe, Mauricio Pochettino n’a pas fermé la porte à un renfort. Bien au contraire…

« Bien sûr que nous avons quelques options. Nous allons, dans les derniers jours, voir si nous pouvons ajouter des joueurs qui rajoutent de la qualité, sinon ce ne sera pas le cas. Mais dans les prochains jours, nous verrons si nous avons des possibilités avec certains joueurs. Il y a beaucoup de rumeurs sur différents joueurs, mais je ne parle jamais des rumeurs, mais nous verrons ce qui passera sur les derniers jours du mercato » a affirmé le coach argentin de Tottenham. Reste à voir si les vœux du manager des Spurs seront exaucés d’ici le 31 janvier avec la signature de Lucas Moura.