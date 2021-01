PSG : Lloris, un improbable clash pour signer à Paris ?

Dans : PSG.

La signature de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain a fait naître un certain nombre de rumeurs dont certaines totalement improbables dans la capitale.

Depuis plusieurs semaines, les noms de Dele Alli et Christian Eriksen sont évoqués tous les jours à Paris dans la presse européenne. De manière plus rare, il a également été écrit que le club de la capitale française s’intéresserait au buteur des Spurs, Harry Kane. Enfin, un quatrième nom est régulièrement associé au Paris Saint-Germain, et il est bien connu en France puisqu’il s’agit d’Hugo Lloris. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2022, l’international tricolore ne serait pas insensible à un éventuel intérêt de Mauricio Pochettino, selon les informations de Todo Fichajes. Le média croit même savoir que les deux hommes aimeraient grandement de nouveau collaborer dans un futur proche…

Pour l’heure, aucune offre de transfert du Paris Saint-Germain n’est évoquée. Mais selon les informations du média espagnol, l’intérêt de Mauricio Pochettino a fait mouche auprès d’Hugo Lloris, lequel serait motivé comme jamais à l’idée de relever un défi de taille, celui de rejoindre le Paris Saint-Germain et de s’imposer dans un club ambitionnant de remporter la Ligue des Champions. Le média va assez loin dans ses informations puisqu’il est écrit noir sur blanc qu’Hugo Lloris ne souhaite pas prolonger au-delà de 2022 avec Tottenham et qu’il a d’ores et déjà donné son accord à Mauricio Pochettino pour rejoindre le PSG. Reste maintenant à voir si le champion de France en titre parviendra à trouver un deal satisfaisant avec Tottenham sur le plan financier. Ce sera assurément une autre paire de manche, alors que Daniel Levy n’est pas vraiment réputé pour être facile en affaires. En s’attaquant au capitaine des Spurs, le PSG provoque clairement le patron de Tottenham…