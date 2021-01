PSG : Lloris et Alli à Paris, Tottenham dit non !

Dans : PSG.

Passé par Tottenham, Mauricio Pochettino aimerait débarquer au Paris Saint-Germain avec d'anciennes connaissances dans ses valises. Mais le club londonien ne le laissera pas se servir aussi facilement.

Habitué à dénicher de bonnes affaires, Leonardo va sûrement tenter de récidiver pendant ce mercato hivernal. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n’a pas un énorme budget à sa disposition. D’où la nécessité pour lui de se montrer créatif, comme l’été dernier lorsqu’il avait conclu les prêts d’Alessandro Florenzi, Danilo Pereira et de Moise Kean, sans compter l’arrivée libre du milieu Rafinha. Et le dirigeant aurait pu ajouter un autre joli coup à son palmarès si Tottenham avait ouvert la porte pour Dele Alli. Le milieu offensif absent des plans de José Mourinho était également sollicité pour un prêt mais aucune offre parisienne n’a été jugée satisfaisante.

Mais avec la venue imminente de l’entraîneur Mauricio Pochettino, on peut penser que le Paris Saint-Germain va revenir à la charge. Le coach argentin représente effectivement un atout important, lui qui a eu l’international anglais sous ses ordres chez les Spurs. Ce n’est pas non plus un hasard si le gardien français Hugo Lloris est également annoncé dans le viseur du champion de France. Seulement voilà, le club de la capitale française risque de se faire recaler. Car si l’on en croit le Daily Mail, Tottenham n’a pas du tout l’intention de laisser filer ses deux joueurs cet hiver. Une réponse compréhensible en ce qui concerne son portier et capitaine, mais plutôt étonnante pour Dele Alli. Comme si les Londoniens refusaient d’offrir ce cadeau à leur ancien coach.