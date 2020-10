PSG : Lizarazu fait la leçon à Tuchel, Pierre Ménès applaudit

Dans : PSG.

Face à Dijon samedi soir, Thomas Tuchel a osé un coup tactique improbable en utilisant Marquinhos au milieu… et Danilo Pereira en défense.

Rarement, le choix d’un entraîneur du Paris Saint-Germain face à une si modeste équipe de Ligue 1 aura fait autant débat. Il faut dire que ce choix ressemble comme deux gouttes d’eau à une petite déclaration de guerre à l’encontre de Leonardo. Depuis plusieurs semaines, les relations sont très tendues entre le directeur sportif du PSG et l’entraîneur allemand. Et tandis que chaque spécialiste livre son avis sur la question, Pierre Ménès a donné raison à Bixente Lizarazu, lequel avait expliqué sur l’antenne de TF1 dimanche matin que le foot était un sport de spécialiste et qu’il était indispensable de positionner les joueurs à leur poste de prédilection.

« Je veux bien entendre les explications tactiques de Tuchel. Mais à Téléfoot, Lizarazu a dit quelque chose très juste, à savoir que le foot est un sport de spécialiste et qu’il faut faire jouer des spécialistes à leur meilleur poste. Et je suis d’accord avec lui ! Marquinhos devrait jouer en défense centrale dans cette équipe. Surtout que le PSG a commis cette connerie monumentale de laisser partir Thiago Silva, demandez maintenant aux Anglais ce qu’ils pensent de Thiago Silva. C’est une erreur monumentale. Et mettre Danilo en défense, quand tu vas jouer contre des grosses équipes, ce n’est pas bon. Et puis les déclarations de Tuchel qui fait l’apogée de Marquinhos à juste titre mais qui dévalorise complètement un mec qui est là depuis deux matchs, ça n’a pas de sens » a jugé le consultant de Canal Plus, pour qui il ne fait aucun doute que Thomas Tuchel commence doucement mais surement à perdre les pédales à Paris…