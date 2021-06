PSG : Liverpool se place pour Mbappé

Dans : PSG.

En dépit de la sortie médiatique très limpide de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG ne pourra pas éternellement dicter son tempo dans le dossier Kylian Mbappé.

L’attaquant parisien sera libre de tout engagement dans un an si la situation n’évolue pas, et cela fait suer à grosses gouttes, jusque chez l’Emir du Qatar. Pour le moment, les discussions demeurent cordiales entre les deux clans, sachant que le champion du monde a toujours été clair sur ses ambitions. Ce sont celles d’un joueur qui a envie de rester dans un club, s’il se donne les moyens de dominer l’Europe. Mais la situation pourrait bien rapidement se tendre si aucun nouveau contrat n’était signé dans les prochains mois. Le Real Madrid n’attend que ça, et Liverpool aussi. The Athletic révèle ainsi que les Reds ont prévu de s’attaquer à Kylian Mbappé dès janvier 2022 si jamais aucune prolongation n’avait été signée. L’idée de récupérer gratuitement l’un des meilleurs attaquants au monde est considérée comme une aubaine à ne pas manquer pour Liverpool.

Il se dit sur les bords de la Mersey que Kylian Mbappé est aussi tenté par une arrivée dans le championnat anglais, et la formation dirigée par Jurgen Klopp est tout à fait capable de faire une offre salariale particulièrement copieuse au buteur du PSG. En revanche, pas de surprise, selon le média anglais, Liverpool n’a pas du tout l’intention de se positionner pour un transfert cet été. Le club anglais a estimé une éventuelle dépense pour faire venir Mbappé à plus de 160 ME, et cela représente une somme que les Reds n’ont aucunement l’intention de mettre sur la table. Même en cas de vente de Mohamed Salah, Liverpool ne cherchera pas à recruter dans une gamme de prix supérieure à 100 ME. A noter que The Athletic cite également Chelsea comme club qui pourrait tenter sa chance, si jamais Mbappé venait à être gratuit dans un an.