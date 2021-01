PSG : Liverpool, Real, un nouveau club en piste pour Mbappé

Dans : PSG.

Malgré sa prise de parole lors du récent match face à Montpellier, Kylian Mbappé n’a pas donné beaucoup d’indications sur son avenir.

Il apprécie être bien considéré au PSG, mais n’a jamais promis de continuer son aventure chez le champion de France. Il va pourtant devoir se décider dans les prochains mois, sachant que le Paris SG ne le laissera pas entrer dans la dernière année de son contrat sans réagir. Une prolongation est espérée, mais une vente est toujours possible, et le Français a certainement les clés concernant son avenir. Ce mardi, Mundo Deportivo croit savoir que Mbappé pense toujours très fort à un nouveau challenge pour continuer sa progression, ce qu’il estime peut-être difficile à faire au PSG. Conscient que le Real Madrid, sa destination de rêve, n’avait pas forcément les moyens financiers pour faire craquer Nasser Al-Khelaïfi, l’idée de rejoindre une formation de Premier League est en train de faire son chemin.

Les regards se tournent vers Liverpool forcément, qui est prêt à sacrifier l’un des attaquants vedette (Mané, Firmino ou Salah) pour faire de la place à Mbappé. Mais pas uniquement. En effet, la presse anglaise se fait l’écho d’une information déjà parue la semaine dernière en France du côté du Parisien, et confirme que Manchester City aura aussi ses chances. La formation dirigée par Pep Guardiola rêve de se payer Lionel Messi cet été, même si le PSG pourrait lui couper l’herbe sous le pied. Dans un joli pied de nez, les Citizens pourraient ainsi se placer pour récupérer Kylian Mbappé, pour qui le projet du club de Manchester a clairement du sens. Une preuve en tout cas que l’ancien monégasque étudie absolument toutes les possibilités en vue de son avenir, et va certainement devoir procéder à d’intenses réflexions avant de prendre une décision attendue pour cet été.