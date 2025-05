PSG, Liverpool, le transfert à 65 ME qui fait des heureux

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mis de côté par Luis Enrique, Gonçalo Ramos a un bon de sortie pour cet été. Liverpool compte en profiter, car le Portugais n'est pas si cher que ça.

Si le PSG remporte la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir face à l’Inter Milan, Luis Enrique pourra être candidat pour l’auteur du coup tactique de l’année. Si maladroit devant le but, Ousmane Dembélé a été placé en avant-centre par l’entraineur du PSG, qui a vu l’attaquant français empiler les buts comme jamais dans sa carrière, pour emmener Paris au sommet. Ce changement de poste a bien évidemment fait des victimes. Randal Kolo-Muani a été envoyé à la Juventus Turin en prêt et si Gonçalo Ramos est resté, il n’a pas eu de temps de jeu ou presque, se contentant de miettes dans les gros matchs ou d’un peu plus de temps de jeu quand les titulaires ont soufflé.

Ramos, un buteur pas si cher

🇵🇹🥶 PSG striker Gonçalo Ramos (25) with a hat-trick vs Montpellier. ⚽️⚽️⚽️



He has 21 goal contributions in 37 matches this season. pic.twitter.com/j5OXwYT42R — EuroFoot (@eurofootcom) May 11, 2025

Un statut qui interpelle forcément l’attaquant portugais sur son avenir à Paris. Le PSG ne sera pas opposé à son départ en cas de belle vente, c’est à dire un montant égal à celui déboursé pour le faire venir du Benfica Lisbonne, c’est à dire 65 millions d’euros. Pas de réduction donc malgré un Gonçalo Ramos qui n’a pas réussi à s’imposer au PSG. Malgré cela, Liverpool est en train d’étudier sérieusement la possibilité de faire venir le Portugais, révèle le média local Anfield Watch. La raison est simple. Malgré le prix musclé, le montant reste moins important que celui demandé par d’autres clubs pour les autres cibles des Reds.

En effet, les dirigeants du club de la Mersey ont fait les comptes et pour avoir Alexander Isak, Newcastle demande par exemple 100 millions d’euros. Concernant Benjamin Sesko (RB Leipzig) ou Julian Alvarez (Atlético Madrid) ce sont des sommes à peine moins importantes qui sont exigées. Il en va de même pour Hugo Ekitike, qui plait beaucoup à Liverpool mais pour qui Francfort demande quasiment 90 millions d’euros. De quoi faire passer Gonçalo Ramos pour une bonne affaire. Un projet qui pourrait tenter l’attaquant parisien, surtout si son club y trouve son compte avec une belle offre de la part de Liverpool dans les prochaines semaines.