PSG : Lionel Messi sur le banc, le choix parfait de Pochettino

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Mauricio Pochettino a pris la décision de sortir Lionel Messi à un quart d’heure de la fin du match entre le PSG et l’OL (2-1).

Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne ne s’attendait à la sortie de Lionel Messi dans un match où le Paris Saint-Germain était malmené par Lyon. Et pour cause, la star argentine n’était pas habituée à céder sa place à Barcelone, où il décidait de tout, y compris de son temps de jeu et parfois de celui des autres. Enormément surpris, Lionel Messi n’a pas masqué ses émotions en snobant volontairement Mauricio Pochettino lors de sa sortie. Néanmoins, l’entraîneur du PSG a bien fait de s’imposer en patron avec la sortie de Lionel Messi selon Kevin Diaz. Sur son compte Twitter, le consultant de l’After Foot sur RMC a félicité l’entraîneur parisien pour son courage.

Kevin Diaz applaudit Mauricio Pochettino

« Le choix de Pochettino (justifié ou non) de sortir Messi… va faire un bien fou au PSG. Il faut que l’entraîneur puisse faire des choix fort! Peut importe si les joueurs ne sont pas content, le plus important c’est l’équipe » a publié Kevin Diaz, pour qui le choix de Mauricio Pochettino aura des effets positifs à long terme au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, l’entraîneur argentin du PSG s’est d’ailleurs justifié au sujet de la sortie de Lionel Messi en se montrant très ferme et autoritaire. « On doit faire des choix, dans le groupe puis dans le match, en pensant au meilleur pour l’équipe et pour chaque joueur. Parfois les décisions sont positives ou non. Ca peut plaire ou non ». Reste maintenant à voir si sur le long terme, Mauricio Pochettino parviendra à conserver toutes ses stars derrière lui, alors que la gestion de Neymar ou encore de Kylian Mbappé, qui n’ont pas laissé leur place dimanche soir, sera également à surveiller.