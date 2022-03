PSG : Lionel Messi se fait cracher dessus à Barcelone

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En grande difficulté au Paris SG, Lionel Messi ne fait plus se lever les foules depuis qu’il a signé pour le club parisien. Mais le Barça n'en veut clairement plus.

Une première saison très décevante pour celui qui a été élu Ballon d’Or, et n’a pas justifié ce statut sur le terrain par la suite. Son départ du FC Barcelone ne semble toujours pas avoir été totalement digéré, au point même que son nom soit parfois murmuré dans les traversé du Camp Nou. Il faut dire que le club catalan, qui était à priori sans le moindre sou il y a un an et ne pouvait pas offrir le moindre contrat à son numéro 10 légendaire, a retrouvé des billets sous son matelas pour effectuer un recrutement costaud, et lorgner sur de nouveaux joueurs pour l’été prochain. Mais Lionel Messi ne fait pas partie des plans du FC Barcelone, et Joan Laporta l’a bien fait comprendre.

La relation Messi - Laporta est mauvaise

Laporta: « C’est la maison de Léo. J’aimerais qu’il inaugure le nouveau stade. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) March 28, 2022

Un comble pour le président du Barça, qui s’était fait réélire en épinglant le comportement et les agissements de son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, mais aussi en mettant en avant sa proximité avec le clan Messi, ce qui n’était pas faux. Mais le désaccord sur une prolongation a marqué une véritable rupture que le dirigeant barcelonais a reconnu sans mal. « Ma relation avec Messi n’est plus vraiment cordiale. Mais j’aimerais néanmoins avoir Léo avec moi pour l’inauguration du nouveau Camp Nou. Le Camp Nou sera toujours sa maison », a envoyé Joan Laporta à la radio locale RAC 1. Un discours qui a le mérite de mettre au grand jour le désaccord sur le départ de Messi du FC Barcelone l’été dernier, quand l’Argentin a été poussé vers le PSG en ne recevant tout simplement aucune offre de contrat de la part de son club de toujours.

Le Barça ne rêve pas de Messi

Et il n’y aura pas de nouvelle offre à l’avenir, alors que Messi est au coeur de son aventure avec le Paris SG. « Il n’y a aucune discussion avec Lionel Messi et un possible retour au Barça. La réalité, c’est que nous ne considérons pas du tout cette possibilité. Léo est Léo, c’est le meilleur de tous, mais ce genre de deal ne fait pas partie de nos plans », a livré Joan Laporta, histoire de bien faire comprendre qu’il était impossible que Messi revienne au Barça en tant que joueur. Et pourtant, ces derniers temps, quelques échos étaient arrivés du vestiaire pour sonder un possible retour de l’Argentin. Jordi Alba y était publiquement favorable, même si des joueurs comme Gérard Piqué sont souvent désignés comme ceux qui ont poussé Messi vers la sortie. En tout cas, son grand ami Xavi y serait favorable, mais il semble bien que ce retour ne soit pas du tout dans les plans du Paris SG. Ni dans ceux du joueur, qui a déjà confié à ses proches qu’il avait bien l’intention de ne pas s’arrêter après une première saison d’échec à Paris, et qu’il entendait bien honorer de meilleure façon sa deuxième saison au PSG.