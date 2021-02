PSG : Lionel Messi scandalisé par Neymar et Di Maria ?

Dans : PSG.

Les récents propos de Neymar et Angel Di Maria sur sa possible venue au Paris Saint-Germain n'ont pas été du goût de Lionel Messi.

Une semaine après la faillite collective du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain, le Barça tentera face à Elche de revenir à deux points du Real Madrid en Liga. Pour cela, Ronald Koeman aura besoin d’un Lionel Messi capable de renverser des montagnes, ce qui n’est pas le cas cette saison pour la star argentine. La Pulga est visiblement très perturbée, son vrai-faux départ de l’été dernier ayant changé la donne. Et tandis que les Blaugrana veulent essayer de retrouver des couleurs, l’avenir de Lionel Messi est encore au coeur de toutes les supputations, Joan Laporta, favori dans la course à la présidence du Barça, n’ayant pas abandonné l’idée de faire prolonger le sextuple Ballon d’Or. Cependant, l’hypothèse d’un départ libre de Lionel Messi en juin prochain grandit de jour et jour, et pour l’accueillir deux clubs sont favoris, à savoir le Paris Saint-Germain et Manchester City.

Le PSG agace Lionel Messi

Ces dernières semaines, le PSG est sorti du bois pour dire que Lionel Messi serait évidemment un sacré renfort. Leonardo avait ouvert le bal il y a quelques mois, dans une vidéo avec les supporters parisiens, et plus récemment ce sont Neymar, Angel Di Maria ou encore Mauricio Pochettino qui ont dit tout le bien qu’ils pensaient de la possible signature de Lionel Messi lors du prochain marché des transferts. Des déclarations qui ont ouvertement agacé l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone, Ronald Koeman estimant que le comportement parisien était indigne. Mais si l’on en croit Guillem Balague, journaliste pour la BBC et la Liga TV, même Lionel Messi n’a pas apprécié d’entendre que le Paris Saint-Germain parlait ouvertement de lui, y compris lorsqu’il s’agit de son compatriote Angel Di Maria, ou son ami Neymar. Les déclarations parisiennes ont clairement agacé la star argentine, qui n’a toujours pas fait son choix et ne souhaite pas subir des pressions d’où qu’elles viennent. Le message est passé au PSG.