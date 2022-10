PSG : Lionel Messi s’invite à Inter-Barça

Dans : PSG.

L'obsession pour Lionel Messi est énorme au FC Barcelone et dans ses environs. D'autant plus depuis que l'Argentin marche à nouveau sur l'eau avec le Paris SG.

Dans un groupe relevé, le FC Barcelone enchaine les affiches après le match face au Bayern Munich, puisque ce sera rendez-vous sur la pelouse de l’Inter Milan ce mardi pour aller chercher la deuxième place du groupe derrière le géant allemand. Une rencontre de gala qui motive forcément les Blaugrana, revenus à la hauteur du Real Madrid en Liga. Mais même quand les enjeux sportifs sont énormes, Lionel Messi n’est jamais bien loin. Ainsi, avant le match à Milan, Xavi a tout simplement été interrogé sur la rumeur d’un retour du joueur du PSG en Catalogne, alors que Paris et Barcelone semblent déjà se battre pour se positionner pour la saison prochaine. Ancien coéquipier de La Pulga, l’entraineur du Barça a bien été obligé de répondre à cette question qui n’avait rien à faire là.

Lionel Messi est heureux au PSG

« Ce n’est vraiment pas le moment de parler de ça. C’est un ami, et je veux le meilleur pour lui. Le Barça, c’est sa maison, et ce sera toujours le cas. Mais nous ne lui rendons pas service en parlant comme ça sans cesse de lui et de son avenir. Il est heureux à Paris et je lui souhaite le meilleur », a souligné Xavi, qui sait très bien que cela ne sert à rien de forcer les choses. Surtout que l’ancien milieu de terrain champion du monde, sait très bien qu’il lui suffit de dégainer son téléphone pour prendre des nouvelles de Lionel Messi, ou lui parler d’un possible avenir commun au Barça en cas de retour. Malgré les déclarations répétées de Joan Laporta, c’est certainement dans plusieurs mois que l’international argentin se posera pour prendre une décision sur la suite de sa carrière. Pour le moment, il profite de son retour en forme et de ses marques trouvées avec le PSG pour empiler les buts et les passes décisives, et se concentrer sur deux énormes objectifs à venir : la victoire en Ligue des Champions avec le PSG et la quête de la Coupe du monde avec l’Argentine.