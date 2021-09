PSG : Lionel Messi pouvait rester au Barça, Laporta enrage !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le président du FC Barcelone est en pleine polémique au sujet de sa gestion du dossier Lionel Messi. Mais Joan Laporta accuse la Liga d'avoir fait le jeu du Paris Saint-Germain.

La signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a toujours du mal à passer du côté du FC Barcelone, d’autant plus que Javier Tebas accuse désormais Joan Laporta d’avoir contribué à cette décision de la star argentine. Pour le patron de la Liga, en se faisant bouffer mentalement par Florentino Perez, et en se fourvoyant avec la Super League, le président du Barça a refusé l’offre faite par la Liga qui lui aurait assuré une certaine aisance financière et donc la possibilité de conserver Leo Messi. Des propos qui ont évidemment fait craquer Laporta, lequel estime que Javier Tebas est désormais un adversaire du club catalan tant son « obsession » à parler et critiquer le FC Barcelone est symptomatique. Au micro de Barça TV, l’actuel patron des Blaugrana hausse le ton et a décidé de répondre brutalement au boss de la Liga sur le cas Lionel Messi.

Lionel Messi au PSG, la guerre est lancée

Joan Laporta estime que Javier Tebas se trompe de combat et a plombé les intérêts du championnat d’Espagne. « Tebas dit que Messi n'est pas resté au Barça c’est notre faute, mais il a été l'acteur principal pour lequel Leo Messi n'est pas resté, tout cela à cause de son excès de zèle et parce qu'avec le fair-play financier, il veut être plus royaliste que le roi. Je lui conseille de regarder ailleurs en Europe, car les autres ligues ont été plus flexibles et ont ainsi pu garder leurs meilleurs joueurs », fait remarquer le président du FC Barcelone, lequel estime que le patron de la Liga parle beaucoup trop. Un avis que Joan Laporta partage avec Nasser Al-Khelaifi et Vincent Labrune, puisque le dirigeant du PSG et le président de la LFP se sont révoltés la semaine passée suite aux critiques virulentes de Javier Tebas. En attendant, c'est bien sous le maillot du Paris Saint-Germain que Lionel Messi jouera la Ligue des champions à partir de cette semaine, et cela sera un choc de plus pour le FC Barcelone et ses supporters.