Auxerre signe un premier renfort

Avant-dernier de Ligue 1, l'AJ Auxerre a officialisé ce mercredi la signature de Naouirou Ahamada. Le milieu de terrain arrive de Crystal Palace.

« L’AJA tient son premier renfort en 2026 ! Le club est ravi d’annoncer le transfert, sans indemnité, de Naouirou Ahamada, en provenance de Crystal Palace. Le milieu de terrain de 23 ans a signé jusqu’en juin 2027, plus deux années optionnelles, et portera le numéro 8.

Avant de rejoindre la Premier League, Naouirou, né à Marseille, a effectué sa formation à Istres puis à la Juventus Turin, qui l’a ensuite prêté puis cédé définitivement à Stuttgart, où il a disputé 26 matchs de Bundesliga (2 buts). Ses bonnes performances lui ouvrent les portes de l’Angleterre, où Crystal Palace le recrute en janvier 2023. Avec le club anglais, ce milieu de terrain axial a joué 31 rencontres, dont 28 en Premier League. Cette arrivée à Auxerre ne sera pas une découverte de la Ligue 1 pour Naouirou, puisqu’il a été prêté au Stade Rennais la saison dernière.

Avec cette signature, l’AJA renforce son entrejeu en qualité et en quantité, avec un joueur à fort potentiel et déjà rompu aux grands championnats », précise l’AJ Auxerre dans un communiqué.