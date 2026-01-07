Auxerre signe un premier renfort

C'est vrai aussi. Je vous souhaite de le garder qu'il respecte le club. Il avait "trahi" Sochaux pour signer a l'OM il y a 18 mois donc c'est plus le genre mercenaire mais c'est un super joueur a son âge donc ça vaudrait la peine de le garder
Ok 👍
mec toi tu es comme greg sboob pas envie de debattre avec toi sombre merde
je parlais pas de toi mec
ho le csc enorme tu es meme parfois voir souvent l e1 er a commenter les post de lyon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
✍️ 𝐍𝐚𝐨𝐮𝐢𝐫𝐨𝐮 𝐀𝐡𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐬’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐉𝐀 🔵⚪ L’AJA tient son premier renfort en 2⃣0⃣2⃣6⃣ ! Le club est ravi d’annoncer la signature de Naouirou Ahamada, en provenance de Crystal Palace. Plus d’infos 👉 aja.fr/naouirou-ahama… #TeamAJA