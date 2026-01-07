ICONSPORT_176750_0013

Auxerre signe un premier renfort

Auxerre07 janv. , 12:40
parClaude Dautel
0
Avant-dernier de Ligue 1, l'AJ Auxerre a officialisé ce mercredi la signature de Naouirou Ahamada. Le milieu de terrain arrive de Crystal Palace.
« L’AJA tient son premier renfort en 2026 ! Le club est ravi d’annoncer le transfert, sans indemnité, de Naouirou Ahamada, en provenance de Crystal Palace. Le milieu de terrain de 23 ans a signé jusqu’en juin 2027, plus deux années optionnelles, et portera le numéro 8.
Avant de rejoindre la Premier League, Naouirou, né à Marseille, a effectué sa formation à Istres puis à la Juventus Turin, qui l’a ensuite prêté puis cédé définitivement à Stuttgart, où il a disputé 26 matchs de Bundesliga (2 buts). Ses bonnes performances lui ouvrent les portes de l’Angleterre, où Crystal Palace le recrute en janvier 2023. Avec le club anglais, ce milieu de terrain axial a joué 31 rencontres, dont 28 en Premier League. Cette arrivée à Auxerre ne sera pas une découverte de la Ligue 1 pour Naouirou, puisqu’il a été prêté au Stade Rennais la saison dernière.
Avec cette signature, l’AJA renforce son entrejeu en qualité et en quantité, avec un joueur à fort potentiel et déjà rompu aux grands championnats », précise l’AJ Auxerre dans un communiqué.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0081
OM

OM : Paixao à 33ME, Canal+ crie au scandale

ICONSPORT_279660_0077
Mercato

Mercato : Kalimuendo remplace Wahi à Francfort

Sulc OL
OL

L'OL craint déjà un départ de son génie tchèque

ICONSPORT_240718_0134
PSG

PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence

Fil Info

07 janv. , 14:00
OM : Paixao à 33ME, Canal+ crie au scandale
07 janv. , 13:40
Mercato : Kalimuendo remplace Wahi à Francfort
07 janv. , 13:40
L'OL craint déjà un départ de son génie tchèque
07 janv. , 13:20
PSG : 100ME pour Barcola, l'assaut commence
07 janv. , 13:00
ASSE : Un énorme renfort arrive d'un club européen
07 janv. , 12:40
L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe
07 janv. , 12:20
OM : Artur pour 8ME, Marseille à l'attaque
07 janv. , 12:00
Dembélé vendu, le PSG ne cède plus aux caprices

Derniers commentaires

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

C'est vrai aussi. Je vous souhaite de le garder qu'il respecte le club. Il avait "trahi" Sochaux pour signer a l'OM il y a 18 mois donc c'est plus le genre mercenaire mais c'est un super joueur a son âge donc ça vaudrait la peine de le garder

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Ok 👍

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

mec toi tu es comme greg sboob pas envie de debattre avec toi sombre merde

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

je parlais pas de toi mec

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

ho le csc enorme tu es meme parfois voir souvent l e1 er a commenter les post de lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading