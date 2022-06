Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un quintuplé qui a permis à l'Argentine de battre l'Estonie (5-0), Lionel Messi a confirmé qu'il était en net regain de forme avec sa sélection. Et forcément certains se demandent si c'est le même joueur qui est au PSG.

Déjà brillant mercredi dernier contre l’Italie à Wembley (3-0), Lionel Messi a frappé très fort dimanche soir lors d’un match amical contre l’Estonie qui se jouait à Pampelune. En effet, le septuple Ballon d’Or a tout simplement signé un quintuplé, soit seulement un but de moins que ce qu’il a fait avec le Paris Saint-Germain durant toute la saison. Bien évidemment, comparaison n’est pas raison, et avec la sélection argentine, Leo Messi n’évolue pas avec à ses côtés Kylian Mbappé et Neymar. Mais cette performance stratosphérique, qui repoussait dans l’ombre le doublé de Cristiano Ronaldo dans le même temps contre la Suisse, mettait en avant les performances douteuses de la Pulga depuis qu’il a rejoint le PSG et la Ligue 1. Si certains se réjouissaient de voir que l’ancien Barcelonais n’était pas encore un joueur fini et que cela pourrait être bon pour Paris, d’autres tapaient fort sur Lionel Messi version Paris SG.

Lionel Messi, 6 buts en une saison de Ligue 1, 5 buts en match

Et sur RMC, on y est allé de bon cœur en se demandant si c’est bien le même Lionel Messi qui portait cette saison le maillot du Paris Saint-Germain. « Ce quintuplé, c’est celui du frère du mec qui joue au PSG. J’ai vu un grand format de ce match contre l’Estonie et j’ai vu celui contre l’Italie, si j’étais un supporter de Paris, je l’aurais un petit peu mauvaise de voir Messi courir autant avec le maillot de la sélection argentine. Son investissement, son implication, ses courses, le volume de jeu, c’est vraiment sidérant. Peut-être que de voir ses potes, ou de boire un autre maté, mais c’est dingue », a ironisé Jonatan MacHardy lors de l’After. Et Nicolas Jamain, qui présentait le talk-show, y allait de son tacle : « C’est un son frère, son cousin, je ne sais pas, mais c’est un gars dont on n’avait plus de nouvelle depuis un an ». Il est vrai que Lionel Messi sort d’une saison pas réellement fracassante avec les champions de France, au point même qu’une rupture de contrat à l’amiable avait été évoquée au cœur de l’hiver. Depuis, la star argentine a totalement démenti cette possibilité, annonçant qu’il voulait briller pour sa deuxième saison au PSG.

Messi Ballon d'Or, un quintuplé qui fait sourire

Il n’empêche, sur les réseaux sociaux, cela a ricané avec cette prestation monstrueuse du joueur de 34 ans, certains supporters du Paris Saint-Germain ayant du mal à digérer cela. « Messi se repose au PSG et exulte avec l’Argentine », « Maintenant que MESSI à lui seul a mis une Manita, on peut lancer la propagande Messi ballon d'or », « Et donc ? On doit lui dire quoi ? « Bravo Messi d’être une légende ailleurs, tu peux être nul à chier au PSG ce n’est pas grave t’es une légende ailleurs ». Si demain le Barça recrute un super joueur mais qu’il devient nul au Barça tu vas réagir comment ? », tout cela au milieu de l’habituelle bagarre générale entre fans de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, les « Penaldo » et autres GOAT étant de sortie. En attendant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi espèrent probablement récupérer un Lionel Messi version Albiceleste lors de la reprise de la saison 2022-2023, car c'est une évidence, ce n'est pas le même joueur que l'on voit au PSG et avec l'Argentine.