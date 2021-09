PSG : Lionel Messi, la vraie raison de sa sortie !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le choix de Mauricio Pochettino de remplacer Lionel Messi à un quart d’heure de la fin du match fait grand bruit. Sauf que l’entraîneur argentin aurait sorti La Pulga tout simplement par précaution.

A la 75e minute contre l’OL, le tableau d’affichage s’élève pour un premier changement. Le numéro 30 s’affiche en rouge, à la surprise générale. Alors qu’il a très peu souvent pris ce genre de décision avec Neymar ou Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino fait le choix de se passer de sa nouvelle star pour la fin de match. Et pour couronner le tout, Lionel Messi se fait remplacer par un latéral, certes offensif. Mais tout le monde s’attendait à ce que Thilo Kehrer, pas vraiment convaincant dans son couloir droit, laisse sa place à l’international marocain. Lionel Messi est peut-être même le premier surpris. Il pose un vent à Mauricio Pochettino qui veut lui taper dans la main et lui demande déjà presque des explications. Ensuite, il garde le visage fermé sur le banc et ne va pas saluer les supporters, comme tous les remplaçants, à la fin du match.

Messi a reçu une béquille et boitait ce lundi !

Mais selon les informations de L’Equipe, Mauricio Pochettino avait une bonne raison de sortir Lionel Messi. Ce dernier a reçu un coup au-dessus du genou gauche, une bonne béquille. L’ancien numéro 10 du FC Barcelone boitait légèrement ce lundi à son arrivée au camp des loges. Il est resté aux soins pendant l’intégralité de la séance, indique le quotidien sportif national. Lionel Messi n’avait peut-être pas vraiment mal sur le coup étant donné son étonnement au moment de sa sortie. Mais l’entraîneur argentin a préféré le sortir par précaution. Pourtant, il n’avait pas évoqué cette béquille après la rencontre en conférence de presse. « Parfois les décisions ont des conséquences positives, parfois non. Je suis là pour prendre des décisions. On doit prendre des décisions, ça peut plaire ou ne pas plaire », s’était justifié Mauricio Pochettino. Pourquoi n’a-t-il pas parler de ce coup ? Étonnant.