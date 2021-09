PSG : Lionel Messi, la L1 ne l’intéresse pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nouvelle superstar du Paris Saint-Germain, Lionel Messi arrive dans la capitale française pour aider le club à remporter sa première Ligue des Champions.

Pour cela, il faudra parvenir à créer un collectif huilé et équilibré, ce qui sera le principal défi de Mauricio Pochettino cette saison. Parvenir à faire jouer des stars ensemble, c’est aussi en cela que la Ligue 1 va aider le PSG à trouver sa bonne carburation. Car dès le début de saison, les Parisiens ont pris de l’avance sur tout le monde, même s’il est de bon ton de rappeler qu’une saison est longue, et que Lille est le champion de France en titre. Le titre de champion de France, ce n’est pas vraiment ce qui intéresse Lionel Messi. Biographe de l’Argentin, Guillem Balague dévoile ainsi dans les colonnes du Parisien, qu’à 34 ans, La Pulga ne jettera pas toutes ses forces dans la bataille de la Ligue 1. Son intérêt, c’est la Ligue des Champions, et la Coupe du monde ensuite, pas autre chose.

« À 34 ans, il a gardé ce trait naturel d’en vouloir toujours plus. Mais désormais, il connaît ses limites. Les compétitions courtes (Copa America, Coupe du monde, Ligue des champions) ont un attrait tout particulier. Comment vous sentez-vous ? lui a-t-on demandé quand il est arrivé à Paris. Prêt à tout, a-t-il répondu. Maintenant, il veut jouer et aider le PSG à gagner. » Il a quitté Barcelone pour de nombreuses raisons, dont certaines restent un mystère pour lui. Il voulait rebondir dans un club qui lui permettrait de remporter une cinquième Ligue des champions. Et s’il la gagne, il n’aura qu’un autre objectif : la gagner à nouveau. Il n’y a pas d’autre secret », a livré le journaliste spécialisé sur Lionel Messi. L’Argentin aura en tout cas plus qu’accompli sa mission s’il venait à remporter la Ligue des Champions sous le maillot du PSG dans l’une des deux prochaines saisons.