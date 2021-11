PSG : Lionel Messi forfait contre Leipzig

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti à la mi-temps du match PSG-Lille, Lionel Messi est définitivement forfait pour le match de Ligue des champions mercredi à Leipzig.

N’ayant pas encore totalement récupéré des soucis musculaires qui avaient obligé Mauricio Pochettino à le faire sortir après 45 minutes face au LOSC, et toujours un peu gêné au genou, Lionel Messi ne fera pas le déplacement en Allemagne avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain ce mercredi pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions. L’entraîneur du PSG ne veut pas prendre le moindre risque avec l’ancien Barcelonais, et c’est pour cela que le club de la capitale a préféré s’en passer pour cette rencontre importante, mais pas décisive. Dans son communiqué médical, Paris a donc confirmé tout cela : « Leo Messi présente une gêne aux ischios-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion ».