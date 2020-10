PSG : Lille rêve du titre en L1, Paris est prévenu

Dans : PSG.

Même si le Lille OSC doit maintenant gérer un calendrier dense et compliqué avec deux matchs par semaine, le leader de la Ligue 1 a de grandes ambitions face au PSG.

Sur la scène nationale, le Paris Saint-Germain est pratiquement intouchable. Hormis le Monaco de Mbappé en 2017, le PSG a remporté tous les titres de champion ces huit dernières années. Autant dire que Paris fait encore et toujours figure de grand favori dans la course au titre en L1 cette saison. Mais après sept journées de championnat, et deux défaites inaugurales, le PSG n’est pas leader. Un statut que le LOSC a pris avec brio grâce à cinq victoires et deux nuls depuis le début de la saison. Ce fauteuil de leader, les Dogues comptent bien le garder le plus longtemps possible. C’est en tout cas l’annonce faite par José Fonte.

« Tout le monde sait que le PSG, c'est le champion. Ils ont des joueurs du top mondial. Mais Lille a la capacité de les battre. Après, sur 38 matchs, il faut être constant. Donc je veux motiver mes coéquipiers à se dépasser et à être constants. On va voir de quoi on sera capables. Je veux que l'on dissocie chaque match les uns des autres », a lancé, en conférence de presse, le défenseur portugais de 36 ans, qui sait que Lille a pour l’instant deux points d’avance sur le PSG. Une courte avance que l’équipe de Christophe Galtier cherchera à conserver jusqu’au 20 décembre prochain, date du choc entre le LOSC et le PSG.