PSG : Libéré par Mbappé, Campos met fin au feuilleton

Nommé en juin dernier, Luis Campos fait déjà l’objet de rumeurs de départ. Le conseiller football du Paris Saint-Germain est annoncé du côté de la Juventus Turin. Une information démentie par le journaliste Fabrizio Romano, avec vidéo à l’appui.

En pleine reconstruction de son organigramme, le Paris Saint-Germain n’a pas prévu le départ de Luis Campos dans les mois à venir. Après la démission du directeur général délégué Jean-Claude Blanc, le conseiller football du président Nasser Al-Khelaïfi devrait bien poursuivre l’aventure. Des rumeurs persistantes évoquaient pourtant un éventuel départ. Le Portugais, en désaccord avec son compatriote Antero Henrique en interne, est annoncé du côté de la Juventus Turin.

Le probable futur administrateur général Maurizio Scanavino fait de Luis Campos sa priorité en cas de nomination. Et le dirigeant du Paris Saint-Germain ne serait pas insensible à cet intérêt. C’est du moins la version de la presse italienne contredite par Fabrizio Romano. De son côté, le journaliste affirme que Luis Campos est totalement concentré sur le projet parisien. Heureux à Paris, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco n’envisage absolument pas un départ. Et le spécialiste du mercato confirme son information avec la vidéo de la célébration de Luis Campos mercredi soir.

Luis Campos, 100% focused on PSG and very happy there. He’s working on the club project for present and future despite links with other clubs. 🔴🔵 #PSG



Here, his reaction after Mbappé’s late penalty two days ago ⤵️🎥 pic.twitter.com/DF26SvoMht