PSG : Lewandowski après Messi, l’après-Mbappé se prépare

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, Robert Lewandowski s’interroge sur son avenir. En cause, l’intérêt de trois demi-finalistes de la Ligue des Champions dont le Paris Saint-Germain, en quête de l’éventuel successeur de Kylian Mbappé.

Voilà déjà plusieurs semaines que Leonardo met la pression et pourtant, Kylian Mbappé ne se presse pas. L’attaquant lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2022 n’a toujours pas décidé s’il souhaitait prolonger son contrat. Ou s’il préférait partir dès cet été. En attendant, l’ouverture du marché des transferts approche et le directeur sportif du PSG doit assurer ses arrières en cas de réponse négative de l’international français.

On sait que le club de la capitale se tient à l’affût au cas où Lionel Messi décidait de quitter le FC Barcelone à la fin de son bail. Leonardo l’avait lui-même reconnu publiquement. Mais d’après ESPN, l’Argentin ne serait pas la seule piste du PSG pour remplacer son buteur Kylian Mbappé. Apparemment, le champion de France en titre s’intéresse également à Robert Lewandowski ! La direction francilienne a peut-être entendu dire que le Polonais se posait des questions sur son avenir au Bayern Munich, notamment à cause de l’intérêt de Chelsea et de Manchester City.

Le Bayern réclame 60 M€

Les Blues ne seraient pas satisfaits du rendement du maladroit Timo Werner. Tandis que le manager mancunien Pep Guardiola, qui a déjà eu Robert Lewandowski sous ses ordres en Bavière, cherche le remplaçant de Sergio Agüero. Pour tous ces clubs intéressés, Robert Lewandowski, considéré comme l’attaquant le plus efficace dans la surface adverse, serait forcément un renfort de taille pour la saison prochaine. Mais l’avant-centre auteur de 36 buts en Bundesliga cette saison fêtera ses 33 ans en août. Ce qui n’empêcherait pas le Bayern Munich de réclamer au moins 60 millions d’euros pour son transfert. Un montant non négligeable, surtout en période de crise.