PSG : Al-Khelaifi ne se dégonfle pas face aux Ultras

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après avoir pété les plombs dans les entrailles de Santiago-Bernabeu, après l'élimination du PSG, Nasser Al-Khelaifi n'a pas l'intention de rater la réception de Bordeaux, même s'il sait que les Ultras vont montrer leur rage.

Le Camp des Loges avait été mis sous haute protection depuis le retour des footballeurs parisiens après le naufrage à Madrid, mais encore ce samedi, tout était très calme autour du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain. Mais ce n’est pas un secret, la réception des Girondins de Bordeaux au Parc des Princes, dimanche à 13h, va donner lieu à un gros mouvement de colère de la part du Collectif Ultras Paris. Les supporters du PSG sont restés silencieux depuis l’élimination en Ligue des champions, mais visiblement c’est le calme avant la tempête, laquelle va s’exprimer via des banderoles et des chants qui ne seront pas à la gloire des joueurs et des dirigeants du club de la capitale. Mais quoi qu’il en soit, Nasser Al-Khelaifi sera le témoin de ces scènes, puisque contrairement à ce qui a été dit, le président du Paris Saint-Germain ne s’est pas rendu de toute urgence au Qatar à la demande de l’Emir.

Nasser Al-Khelaifi va constater la colère des Ultras du PSG

RMC et L’Equipe confirment que si Nasser Al-Khelaifi a eu évidemment un contact avec l’Emir, il n’a pas eu besoin de faire le déplacement à Doha et que le patron du PSG a toujours eu l’intention de faire face à ses responsabilités à l’occasion du match de Ligue 1 face à Bordeaux. Al-Khelaifi le sait, il n’échappe désormais plus aux critiques, certains supporters étant convaincus qu’il doit désormais laisser la place à du sang neuf afin de relancer le projet qu’il dirige depuis le rachat du club par Qatar Sport Investments. Sa possible suspension longue durée par l'UEFA, si son pétage de plomb est confirmé, et la lourde menace d'une condamnation à de la prison en Suisse pourraient décider l'Emir à faire le ménage. Mais NAK n'en profitera pas pour se cacher.