PSG : Les Ultras de Paris soutiennent Eyraud !

Dans : PSG, OM.

Des supporters du PSG sont allés soutenir leurs joueurs en partance vers Marseille ce dimanche. L'occasion de savonner la planche pour l'OM et son président.

Les fans du Paris Saint-Germain sont d'humeur facétieuse et à quelques heures du match entre leur club favori et l'Olympique de Marseille ils ont montré à leurs homologues phocéens qu'ils se tenaient au courant de l'actualité du club provençal. La semaine passée, répondant à la chaîne Téléfoot, Jacques-Henri Eyraud avait dénoncé ceux qui le critiquaient à Marseille. « Il y a deux visions de l’Olympique de Marseille. Une vision de l’OM qu’on connait, qui a fait des grandes choses, qui a gagné des titres et qui a connu des grands succès, mais aussi celle de l’OM du chaos, de 20 entraîneurs en 20 ans, de l’OM parfois des magouilles, de la chronique judiciaire, de l’OM des affaires », a notamment lancé le président du club phocéen. Une déclaration qui a ulcéré les supporters marseillais, mais mis en joie leurs homologues parisiens, lesquels ricanent de voir que Jacques-Henri Eyraud n’est pas loin de partager leur avis sur le palmarès de Marseille.

Alors ce dimanche, venus au Bourget pour soutenir les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain qui s’apprêtaient à prendre l’avion vers Marseille, les Ultras ont déployé une banderole ironique. « L’OM du chaos, des magouilles, soutien à JHE ! », tel était le message passé par les supporters du PSG. Un soutien dont Jacques-Henri Eyraud se serait évidemment bien passé au moment où les supporters de l’Olympique de Marseille sont remontés contre ce dernier, et réclament sans cesse sa démission. De quoi forcément remettre de l'huile sur le feu de manière plutôt ironique, même si actuellement l'humeur n'est ni à l'ironie, ni au second degré.