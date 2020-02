PSG : Les Titits fuient Paris, Leonardo n’y est pour rien

Dans : PSG.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a vendu de nombreux jeunes joueurs formés au club, de Nkunku à Weah en passant par Ikoné ou encore Diaby.

Joueur très apprécié de Thomas Tuchel la saison dernière, Moussa Diaby s’est engagé en faveur du Bayern Leverkusen lors du dernier mercato estival, contre une indemnité de transfert de 15 ME. En Allemagne, l’ancien ailier gauche du PSG peine à confirmer son grand potentiel avec seulement 3 buts et 3 passes décisives en 16 matchs disputés en Bundesliga. Néanmoins, Moussa Diaby bénéficie d’un temps de jeu important, qu’il n’aurait sans doute pas eu au PSG. Et c’est précisément pour cela que Moussa Diaby a décidé de quitter Paris.

Dans une interview accordée à Canal Plus, l’attaquant formé à Paris a en revanche indiqué qu’il n’avait absolument pas été poussé vers la sortie par Leonardo. « Un regret de ne pas être au PSG cette année ? Non je ne regrette pas. C’était un choix de ma part et s’ils la gagnent, je serais très content aussi. Ce n’est pas le PSG qui nous demande (aux joueurs formés au club) de partir, c’est notre choix. Revenir un jour au PSG ? Je ne sais pas, pourquoi pas » a expliqué Moussa Diaby, avant de s’exprimer sur la future confrontation entre Paris et le Borussia Dortmund, une équipe qu’il a affronté en Bundesliga. « C’est une très grande équipe. Même si chaque équipe a ses points forts et ses points faibles. Je ne pense pas que le PSG va avoir des difficultés. Le PSG est aussi une grande équipe, avec de très bons joueurs et beaucoup de qualités. Si le PSG joue le match à 100 % comme ils le font d’habitude, je pense qu’ils n’auront pas de difficulté à gagner ce match. Je pense que c’est la bonne année pour le PSG ». Espérons pour Paris que les propos de Moussa Diaby se confirment avec un succès à Dortmund mardi en Ligue des Champions…