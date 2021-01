PSG : Les six chantiers de Pochettino à Paris, c’est du costaud

Dans : PSG.

A l’occasion du match à Saint-Etienne mercredi soir à Geoffroy-Guichard (1-1), Mauricio Pochettino a eu l’occasion de prendre conscience du chantier qui se présentait à lui au PSG.

Accroché par les Verts, le Paris Saint-Germain ne dispose plus d’aucune marge en Ligue 1 avec autant d’absences. A peine nommé, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino n’aura pas le droit à l’erreur samedi face à Brest, sous peine de voir s’échapper l’OL en tête du classement. Pleinement conscient de la situation, l’entraîneur argentin a devant lui six chantiers de taille selon le journaliste Stéphane Bitton. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste a cité les missions qui attendaient selon lui l’ancien entraîneur de Tottenham dans la capitale française. C’est du costaud…

« J’ai trouvé six chantiers importants qu’il va falloir faire vite évoluer au PSG pour sortir de la mini-crise de résultats : 1 : Trouver une identité de jeu, ce qui manque tant finalement depuis Laurent Blanc. On va laisser un peu de temps à Pochettino pour cela, mais il n’y en a pas tant que ça… 2 : Renforcer la défense, parce que Bakker ou Kehrer ne sont pas au niveau, Kurzawa et Diallo irréguliers. 3 : Il faut travailler les automatismes dans la perspective de Barcelone. 4 : Il faut trouver une équipe-type pour pouvoir passer un cap. 5 : Eviter les blessures. Il y a eu neuf absences majeures encore à Saint-Etienne, dont Neymar. 6 : Gérer les stars. Il faut que Neymar et Mbappé s’expriment et apportent au collectif. Le PSG a besoin d’eux, mais ils ont aussi besoin des autres » a lancé le journaliste, mettant clairement la pression sur Mauricio Pochettino, lequel a du pain sur la planche afin de faire une équipe de nouveau redoutable en Ligue 1 et en Ligue des Champions.