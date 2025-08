PSG ‍: Les Saoudiens à Paris pour un transfert gigantesque 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La direction de Newcastle a pris l’avion pour prendre la direction de Paris afin de rencontrer les agents de Gonçalo Ramos. Des négociations pourraient bientôt se tenir avec le PSG pour le transfert du Portugais.

Malgré son statut de remplaçant, Gonçalo Ramos est l’un des joueurs les plus courtisés du Paris Saint-Germain. De nombreux grands clubs européens ont coché le nom de l’attaquant portugais, avec une réelle volonté de le relancer après une saison en dents de scie dans la capitale française. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en 2024-2025, l’ancien joueur du Benfica Lisbonne affiche des statistiques correctes. Il est néanmoins un joker de luxe et rien de plus aux yeux de Luis Enrique, une situation susceptible de le frustrer et de lui donner des envies d’ailleurs.

Le jet de la direction sportive de Newcastle se rend à Paris pour rencontrer les représentants de Gonçalo Ramos.



(@WarBoyNUFC) https://t.co/7MhqjJCX4O pic.twitter.com/8SWC65nFYk — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 3, 2025

L’AC Milan ou encore la Juventus Turin se sont renseignés quant à un potentiel transfert de Gonçalo Ramos, mais ils n’ont de toute évidence pas les moyens pour financer un tel transfert. On ne peut pas en dire autant de Newcastle. Selon les informations du Daily Mirror, les Magpies sont très intéressés par le profil de Gonçalo Ramos, plan B du club dirigé par l’Arabie Saoudite en cas d’échec dans les négociations avec Leipzig pour Benjamin Sesko. Le profil du joueur parisien plait à Eddie Howe, lequel a déjà validé ce potentiel recrutement. Preuve que l’intérêt de Newcastle pour l’avant-centre du Paris Saint-Germain est réel, la direction du club britannique a pris l’avion pour se rendre dans la capitale française afin de rencontrer les agents de Gonçalo Ramos selon le compte spécialisé @WarBoyNUFC.

Newcastle est très intéressé par Gonçalo Ramos

Autant dire que Newcastle n’a pas l’intention de perdre du temps et souhaite avancer sur ce dossier afin de ne pas se faire doubler par la concurrence. Reste que pour l’heure, le PSG n’a jamais véritablement ouvert la porte à son avant-centre de 23 ans, que Luis Enrique juge très précieux pour débloquer certaines situations en cours de match avec son profil si rare au sein de l’effectif parisien. Pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Gonçalo Ramos, Newcastle devra par conséquent mettre le paquet en proposant sans doute plus de 60 millions d’euros, soit la somme déboursée hors bonus par le PSG pour le recruter il y a deux ans.